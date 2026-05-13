Ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό και είναι στη 2η θέση και στο -+2 από τον ΠΑΟΚ μία αγωνιστική πριν το τέλος, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην είναι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα αλλά όχι και με την απόδοση της ομάδας του.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και είχαν ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο προπονητής τους έμεινε ικανοποιημένος από όσα είδε.

«Κρατάω το αποτέλεσμα σήμερα, διότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την εμφάνιση. Βάσει των ευκαιριών μας δεν σκοράραμε όσο έπρεπε, δεν ήμασταν ήρεμοι. Πρέπει να καθαρίζουμε νωρίτερα τα ματς και να είμαστε πιο ήρεμοι στα τελευταία λεπτά.

Ο Ροντινέι είναι εξτρέμ πια, δεν είναι δεξιός μπακ. Τρέχει, πιέζει, σκοράρει, δεν βοηθάει στην άμυνα, επομένως είναι μια λύση για τα εξτρέμ για μας πλέον.

Και σήμερα ήταν ένα παιχνίδι… παγίδα! Θα περίμενε κάποιος ότι η ΑΕΚ θα πήγαινε χαλαρή στη Θεσσαλονίκη, μετά το πρωτάθλημα, κόντρα στον ΠΑΟΚ, όμως πάλεψε, όπως πρέπει και εμείς γενικά. Η ΑΕΚ δεν θα μας χαριστεί, όλα είναι ανοιχτά για τη 2η θέση», ήταν τα λόγια του Μεντιλίμπαρ.