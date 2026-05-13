Σε μια δικαστική μάχη που αναμένεται να κλονίσει συθέμελα τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, το Τέξας στρέφεται κατά του Netflix με μια βαριά μήνυση που το κατηγορεί για συστηματική κατασκοπεία των συνδρομητών του και συλλογή δεδομένων ακόμα και από παιδιά.



Ο Γενικός Εισαγγελέας Κεν Πάξτον υποστηρίζει ότι η πλατφόρμα έχει στήσει ένα εξελιγμένο πρόγραμμα παρακολούθησης, συλλέγοντας προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση των χρηστών, με σκοπό το παράνομο κέρδος. Στο στόχαστρο μπαίνουν και οι τακτικές binge-watching, με τη μήνυση να περιγράφει την υπηρεσία ως εθιστική από σχεδιασμού.



Η καταγγελία εστιάζει στη λειτουργία της αυτόματης αναπαραγωγής (auto-play), η οποία σύμφωνα με τον Πάξτον δημιουργεί μια ασταμάτητη ροή περιεχομένου που κρατά τους θεατές «εγκλωβισμένους» μπροστά στην οθόνη για ώρες. Το πιο αιχμηρό σημείο της υπόθεσης αφορά τα παιδιά, καθώς ο Εισαγγελέας ισχυρίζεται ότι το Netflix εκμεταλλεύεται ιδιωτικές πληροφορίες ανηλίκων, καταρρίπτοντας το προφίλ της φιλικής προς την οικογένεια πλατφόρμας.



«Το Netflix παραπλάνησε τους καταναλωτές ενώ θησαυρίζει από τα προσωπικά τους δεδομένα», δήλωσε ο Πάξτον, υποσχόμενος να προστατεύσει τις οικογένειες από τις δόλιες πρακτικές των Big Tech.



Από την πλευρά του, το Netflix χαρακτηρίζει τη μήνυση αβάσιμη και στηριγμένη σε ανακριβείς πληροφορίες, δηλώνοντας έτοιμο να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο.



Η υπόθεση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης πίεσης για τους ψηφιακούς κολοσσούς, θυμίζοντας την πρόσφατη καταδίκη της Disney για παραβίαση της ιδιωτικότητας των παιδιών, και σηματοδοτεί μια νέα εποχή αυστηρών ελέγχων για το πώς οι πλατφόρμες streaming διαχειρίζονται την ιδιωτική μας ζωή, σύμφωνα με άρθρο του ειδησεογραφικού δικτύου Scrippsnews.