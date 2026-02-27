Το Netflix εγκατέλειψε τα σχέδιά του για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, αρνούμενο να βελτιώσει την προσφορά του για τα ιστορικά στούντιο του Χόλιγουντ και τις streaming δραστηριότητες του ομίλου. Η απόφαση ελήφθη, αφού η πρόταση της Paramount Skydance κρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο ως «ανώτερη».

Σε κοινή δήλωσή τους το βράδυ της Πέμπτης, οι διευθύνοντες σύμβουλοι του Netflix, Τεντ Σαράντος και Γκρεγκ Πίτερς, ανέφεραν: «Με βάση το τίμημα που απαιτείται για να εξισωθούμε με την τελευταία προσφορά της Paramount Skydance, η συμφωνία έπαψε πλέον να είναι οικονομικά ελκυστική».

Στη νέα της πρόταση, η Paramount πρόσφερε 31 δολάρια ανά μετοχή (από 30 δολάρια προηγουμένως), μια ρήτρα αποζημίωσης ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περίπτωση που η συγχώνευση δεν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς και μια επιπλέον προμήθεια («ticking fee») περίπου 650 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά για κάθε τρίμηνο μετά τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον Guardian.

Στο Netflix δόθηκε προθεσμία τεσσάρων εργάσιμων ημερών για να ξεπεράσει την προσφορά της Paramount, αλλά η εταιρεία αποφάσισε γρήγορα να μην το πράξει.

«Πιστεύουμε ότι θα ήμασταν άξιοι θεματοφύλακες των εμβληματικών σημάτων της Warner Bros και ότι η συμφωνία μας θα ενίσχυε τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, διασφαλίζοντας και δημιουργώντας περισσότερες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ», δήλωσαν οι Σαράντος και Πίτερς. Πρόσθεσαν όμως με νόημα: «Αυτή η συναλλαγή ήταν για εμάς πάντα κάτι που “θα ήταν καλό να έχουμε” στη σωστή τιμή, όχι κάτι που “έπρεπε οπωσδήποτε να αποκτήσουμε” σε οποιαδήποτε τιμή».

Ο Ντέιβιντ Ζάσλαβ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros Discovery, σε δήλωσή του χαρακτήρισε το Netflix «μια σπουδαία εταιρεία» και εξήρε τη διοίκησή της.

Η μάχη των κολοσσών και το μέλλον του CNN

Η αποχώρηση του Netflix σηματοδοτεί την τελευταία εξέλιξη σε μια πολύμηνη και ταραχώδη εταιρική μάχη για το μέλλον της Warner. Παρά το αποτέλεσμα, οι επικεφαλής του Netflix ευχαρίστησαν τη διοίκηση της Warner για τη συνεργασία. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Warner στήριζε επανειλημμένα τη συμφωνία με το Netflix από τον Δεκέμβριο μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης, όταν το διοικητικό της συμβούλιο συνέχισε να προτείνει το Netflix, παρόλο που χαρακτήρισε την προσφορά της Paramount -ύψους περίπου 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων συμπεριλαμβανομένων των χρεών- ως «ανώτερη». Το Netflix είχε προτείνει προηγουμένως 27,75 δολάρια ανά μετοχή, με το συνολικό τίμημα να φτάνει τα 83 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η άρνηση του Netflix να αναθεωρήσει την προσφορά των 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σημαίνει ότι η οικογένεια Ellison, στην οποία ανήκει η Paramount Skydance, αναμένεται πλέον να εξαγοράσει το σύνολο της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ειδησεογραφικού δικτύου CNN. Μετά από μήνες έντονων αντιπαραθέσεων και μια επιθετική εκστρατεία της Paramount για την εξαγορά της Warner χωρίς την έγκριση του συμβουλίου της, η Warner άλλαξε τελικά στάση, σύμφωνα με το Associated Press.

Αν και το διοικητικό συμβούλιο της Warner δεν έχει υιοθετήσει ακόμη επίσημα τη συμφωνία συγχώνευσης, ο Ζάσλαβ δήλωσε ότι μόλις αυτό συμβεί, «θα δημιουργηθεί τεράστια αξία», προσθέτοντας πως είναι ενθουσιασμένος για τις προοπτικές του κοινού σχήματος των Paramount Skydance και Warner Bros Discovery.

Ο Ντέιβιντ Έλισον, διευθύνων σύμβουλος της Paramount και διαχρονικός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι η εταιρεία του είναι ικανοποιημένη που το συμβούλιο της Warner «επιβεβαίωσε ομόφωνα την ανώτερη αξία της προσφοράς μας», η οποία παρέχει στους μετόχους «βεβαιότητα και ταχύτητα στην ολοκλήρωση της συμφωνίας».

Πολιτικές αντιδράσεις και ανησυχίες

Ωστόσο, η προοπτική αυτής της συγχώνευσης προκάλεσε την αντίδραση της Αμερικανίδας γερουσιαστού, Ελίζαμπεθ Γουόρεν, η οποία δήλωσε στον Guardian ότι πρόκειται για «μια αντιμονοπωλιακή καταστροφή που απειλεί με υψηλότερες τιμές και λιγότερες επιλογές για τις αμερικανικές οικογένειες».

Η Γουόρεν έθεσε ερωτήματα για τις επαφές που είχαν αξιωματούχοι του Τραμπ με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Netflix στον Λευκό Οίκο, αναφέροντας: «Μια χούφτα δισεκατομμυριούχων προσκείμενων στον Τραμπ προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο του τι παρακολουθείτε και να σας χρεώνουν όποια τιμή θέλουν. Με τη σκιά της διαφθοράς πάνω από το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ, εναπόκειται στον αμερικανικό λαό και τους γενικούς εισαγγελείς των πολιτειών να επιβάλουν τον νόμο».

Η ανακοίνωση του Netflix για την απόσυρσή του ήρθε μετά από συναντήσεις που είχε ο Τεντ Σαράντος στην Ουάσινγκτον με στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ. Η συγχώνευση αναμένεται να περάσει από εξονυχιστικό έλεγχο από το υπουργείο Δικαιοσύνης για να διαπιστωθεί εάν αποτελεί απειλή για τον ανταγωνισμό στον κλάδο της ψυχαγωγίας.

Στελέχη του Λευκού Οίκου φέρονται να προτιμούσαν εξαρχής την προσφορά της Paramount, δεδομένης της φιλικής σχέσης της οικογένειας Έλισον με τον πρόεδρο. Πλέον, το βάρος του ρυθμιστικού ελέγχου πέφτει αποκλειστικά στη συμφωνία με την Paramount.