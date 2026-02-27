Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στο Μιλάνο, όταν τραμ της γραμμής 9 βγήκε από τις ράγες και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κτίριο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν πάνω από 20. Το βαρύ όχημα, που κινούνταν από την Piazza Repubblica προς την Porta Venezia, παρέσυρε πεζούς και εγκλώβισε επιβάτες.

Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο με 25 άνδρες, ενώ πολυάριθμα ασθενοφόρα έδωσαν μάχη για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, ένας τραυματίας νοσηλεύται σε σοβαρή κατάσταση. Οι υπόλοιποι, είναι σε καλύτερη κατάσταση.

Μαρτυρίες επιβατών: Δευτερόλεπτα τρόμου

Οι αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τη στιγμή του εκτροχιασμού ως απόλυτο χάος. Μία γυναίκα δήλωσε:

«Ακούσαμε κάτι κάτω από το τραμ, μετά πέσαμε όλοι κάτω και αρχίσαμε να χτυπάμε πέρα δώθε. Δεν καταλάβαμε τι συνέβη».

Μία ακόμη επιβάτης τόνισε:

«Έγινε όλα ξαφνικά. Το τραμ έπρεπε να συνεχίσει ευθεία, αλλά βγήκε από τις ράγες και καρφώθηκε στον τοίχο».

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του φονικού εκτροχιασμού. Ταυτόχρονα, οι υγειονομικές υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή για την παροχή πρώτων βοηθειών στους δεκάδες τραυματίες.