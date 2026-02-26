Καλές καιρικές συνθήκες αναμένονται στη χώρα τις επόμενες ημέρες με λίγα φαινόμενα στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. «Μετά τις 10 Μαρτίου φαίνεται η γνωστή παροιμία “Μάρτης γδάρτης” να επανέρχεται στη χώρα μας», σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Σταματάκη, ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece.

«Τις επόμενες ημέρες και ειδικά από σήμερα γυρίζουν οι άνεμοι σε βοριάδες 6-7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτικοί βορειοδυτικοί στο Ιόνιο 4-5 μποφόρ και τοπικά 6. Πάμε σε μία πτώση της θερμοκρασίας μέχρι την Κυριακή. Αυτή η πτώση θα φέρει λίγα φαινόμενα στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Όχι κάτι ιδιαίτερο.

Στην Αττική φαίνεται να πηγαίνουμε σε καλές καιρικές συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα κυμανθεί από 3 έως τοπικά 13 με 14 βαθμούς. Θα έχουμε μία πτώση 2 με 3 βαθμούς τοπικά.

Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει 2 με 3 βαθμούς την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, δηλαδή θα κυμαίνεται από 2 έως 10, τοπικά 11 το μεσημέρι.

Μέχρι τις 6 Μαρτίου πάμε σε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα με ηλιοφάνεια και μετά τις 10 Μαρτίου φαίνεται η γνωστή παροιμία “Μάρτης γδάρτης” να επανέρχεται στη χώρα μας, καθώς διαφαίνεται μία πτώση της θερμοκρασίας με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, χιονοπτώσεις στα ορεινά. Διαφαίνονται μετά τις 6-7 Μαρτίου διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά με βροχές, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά της χώρας μας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σταματάκης στην ΕΡΤ.

Για την περιοχή του Έβρου, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από τις πλημμύρες, σημείωσε πως «μέχρι τις 7 Μαρτίου δεν διαφαίνονται βροχοπτώσεις. Μετά φαίνονται βροχοπτώσεις στη Θράκη, αλλά και στον Έβρο».