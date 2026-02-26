Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην όδο Γιάννουλη στην Λάρισα, όταν μια μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου tirnavospress.gr, η σύγκρουση ήταν σφοδρή, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Από το ατύχημα τραυματίστηκε ο 40χρονος οδηγός της μηχανής. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο, ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση των εμπλεκομένων.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.