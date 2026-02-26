Ένα συγκλονιστικό βίντεο δείχνει δύο σκιέρ στις 18 Φεβρουαρίου στο θέρετρο Palisades Tahoe της Καλιφόρνια, να εντοπίζουν δύο πέδιλα σκι που εξείχαν στον αέρα και μόνο το κάτω μέρος ενός χεριού, θαμμένου στο χιόνι, να κρατάει ένα μπαστούνι του σκι.

«Για κάποιο λόγο σταματήσαμε και έτυχε να δούμε τις άκρες των σκι μέσα στη χιονοθύελλα, και ευτυχώς που το κάναμε», δήλωσε ο Carson Schmidt, το άτομο που δημοσίευσε το βίντεο. Ο Schmidt και ένας άλλος σκιέρ είχαν μόλις ολοκληρώσει μια κατάβαση όταν ένας από τους δύο παρατήρησε ότι λίγο πιο πέρα, κάτι δεν πήγαινε καλά. «Είναι καλά;» ρώτησε ο ένας σκιέρ τον φίλο του, ο οποίος βρισκόταν πολύ πιο κοντά στον θαμμένο άνθρωπο μέσα στο πυκνό χιόνι.

Οι δύο άνδρες έσπευσαν αμέσως προς το μέρος του και άρχισαν να σκάβουν μανιωδώς προσπαθώντας να τον προσεγγίσουν. Ο θαμμένος άνδρας δεν κουνιόταν καθόλου, ενώ οι δύο σκιέρ συνέχιζαν να απομακρύνουν μεγάλες ποσότητες χιονιού.

Σε κάποιο σημείο, ακούστηκε ένας πνιχτός ήχος. «Σε έχουμε», είπε ένας από τους σκιέρ αφού έφτασε στον θαμμένο άνδρα, ρωτώντας τον αν είναι καλά. Ο σκιέρ τους διαβεβαίωσε ότι ήταν καλά και οι δύο άνδρες συνέχισαν να σκάβουν με τα χέρια τους για να τον απεγκλωβίσουν και να τον σώσουν.

«Θέλω απλώς να υπενθυμίσω σε όλους να κάνουν σκι με ασφάλεια και πάντα με παρέα», ανέφερε ο Schmidt στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν χρειάζεται να γίνει χιονοστιβάδα ή να πέσεις σε λάκκο δέντρου για να θαφτείς όταν το χιόνι είναι τόσο βαθύ».

Παραμένει ασαφές τι ακριβώς συνέβη και οδήγησε στον εγκλωβισμό του σκιέρ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της New York Post.

Δείτε το βίντεο της επεισοδιακής διάσωσης: