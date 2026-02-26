Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε την εμφάνισή του στο Telecom Center Athens και αποθεώθηκε από τον κόσμο.

Οι «πράσινοι» κατέκτησαν πριν λίγες μέρες το κύπελλο Ελλάδας, πήραν τα πάνω τους ψυχολογικά και τώρα θέλουν να κάνουν την αντεπίθεσή τους στην Ευρώπη και να βελτιώσουν τη θέση τους στη βαθμολογία.

Το κλίμα στο Telecom Center Athens ήταν πανηγυρικό πριν την έναρξη του αγώνα και ο κόσμος ξεσηκώθηκε όταν είδε τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος χαιρέτησε έναν-έναν τους παίκτες της ομάδας και τα είπε για λίγο με τον Κώστα Σλούκα.

Την ίδια ώρα, οι οπαδοί αποθέωναν τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, ο οποίος είχε πάει για τελευταία φορά στο γήπεδο στο 5ο παιχνίδι της σειράς των play off με την Αναντολού Εφές την περσινή σεζόν.