Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο προσκαλεί τους τηλεθεατές σε μια ακόμη βραδιά σάτιρας την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 21:00, στο Mega.

Ο Λάκης Λαζόπουλος και η ομάδα της εκπομπής συγκεντρώνουν τις δηλώσεις, τα βίντεο και τα στιγμιότυπα της επικαιρότητας που ο δημιουργός θα μοιραστεί ζωντανά με το κοινό στο πλατό, αλλά και με τους τηλεθεατές από το σπίτι. Ένα ακόμη «Τσαντίρι» φτιάχνει έτσι την ιστορία που φιλοδοξεί να προσφέρει λίγο «καλοκαίρι μέσα στους δύσκολους χειμώνες της πολιτικής κρίσης».

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» υποδέχεται ακόμη έναν καλλιτέχνη που θα χαρίσει τον δικό του ρυθμό στη σκηνή. Ο Γιάννης Κότσιρας έρχεται στο Mega για να μας θυμίσει μελωδίες που έχουμε αγαπήσει και τραγουδήσει στις παρέες όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Λάκης Λαζόπουλος θα έχει κοντά του, ξανά, ανθρώπους που αγαπά και εκτιμά για την καλλιτεχνική τους πορεία. Μαζί θα συζητήσουν, θα ανασύρουν κοινές αναμνήσεις και προβληματισμούς και θα δημιουργήσουν μια ακόμη ανεπανάληπτη επιθεωρησιακή στιγμή στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Δείτε το trailer:

