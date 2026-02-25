Η Ουκρανία «καίγεται» για μια ταχεία ένταξη στην ΕΕ, την οποία θεωρεί πλέον ως την κατεξοχήν εγγύηση ασφάλειας στη μεταπολεμική της πορεία, όμως οι Βρυξέλλες διαμηνύουν ότι αυτός ο δρόμος μόνο εύκολος δεν θα είναι. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εξετάζονται νέα, «υβριδικά» μοντέλα ένταξης, ενώ αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες αντιστέκονται στην ιδέα ενός σκληρού χρονοδιαγράμματος για την Ουκρανία στην ΕΕ.

Η κυβέρνηση Ζελένσκι έχει συνδέσει τις συνομιλίες ειρήνης με τη Ρωσία με μια σαφή προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώντας ότι η ένταξη θα λειτουργήσει ως μακροπρόθεσμο ανάχωμα απέναντι σε νέες επιθετικές κινήσεις της Μόσχας. Ταυτόχρονα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι βλέπουν την Ουκρανία ως κρίσιμο κρίκο σε μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας, επιδιώκοντας η ΕΕ να εμφανιστεί ως αυτόνομος πυλώνας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, και όχι ως κομπάρσος. Η επιτάχυνση της ευρωπαϊκής πορείας του Κιέβου, ή έστω η παροχή ενός ξεκάθαρου οδικού χάρτη, θεωρείται επίσης κλειδί για να απελευθερωθούν ιδιωτικές επενδύσεις και κονδύλια ανοικοδόμησης στη μεταπολεμική Ουκρανία.

Η Ουκρανία πιέζει την ΕΕ για χρονοδιάγραμμα

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει χαρακτηρίσει την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας «αυθύπαρκτη εγγύηση ασφάλειας», όμως απορρίπτει τις πιέσεις του Κιέβου για συγκεκριμένη και άμεση ημερομηνία ένταξης. Μιλώντας στο Κίεβο, ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία παραμένει «βασισμένη σε κριτήρια» και δεν μπορεί να μετατραπεί σε πολιτική συναλλαγή, την ώρα που ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι η απουσία «σαφούς ημερομηνίας» δίνει στον Βλαντίμιρ Πούτιν χώρο να μπλοκάρει την Ουκρανία «για δεκαετίες» διαιρώντας την Ευρώπη. Παράλληλα, η ουκρανική ηγεσία επιμένει ότι θέλει η χώρα να είναι έτοιμη για πλήρη ένταξη μέχρι το 2027, στόχο που πολλοί στις Βρυξέλλες θεωρούν υπερφιλόδοξο με βάση τα τρέχοντα δεδομένα.

Στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες συζητείται πλέον ανοιχτά ένα «σταδιακό» ή «πολυεπίπεδο» μοντέλο ένταξης, που θα μπορούσε να δώσει στην Ουκρανία γρήγορα πρόσβαση σε ορισμένα οφέλη της ΕΕ, αγορά, κονδύλια, συμμετοχή σε πολιτικές, αλλά με περιορισμένα ή καθυστερημένα δικαιώματα ψήφου. Ένα τέτοιο σχήμα θα απαιτούσε αναθεώρηση της λογικής των ενταξιακών κεφαλαίων και πιθανό επανασχεδιασμό της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά ταμεία, πυροδοτώντας όμως φόβους για δημιουργία μιας «ΕΕ δύο ταχυτήτων». Διπλωματικές πηγές προειδοποιούν ότι, αν καθιερωθεί ένα ειδικό γρήγορο μονοπάτι μόνο για την Ουκρανία, θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας για χώρες όπως η Αλβανία, η Μολδαβία και το Μαυροβούνιο που βρίσκονται χρόνια στην αίθουσα αναμονής.

Εμπόδια, βέτο και η σκοτεινή σκιά της διαφθοράς

Πέρα από το θεσμικό και πολιτικό θρίλερ, η Ουκρανία πρέπει ακόμη να αποδείξει ότι μπορεί να πιάσει τα ευρωπαϊκά στάνταρ σε οικονομία, κράτος δικαίου και διαφάνεια. Η πρόσφατη διαφθορά σε υψηλά κλιμάκια, που οδήγησε σε σκάνδαλα και κατηγορίες για αποδυνάμωση των μηχανισμών ελέγχου, έχει ανησυχήσει τους Ευρωπαίους, που φοβούνται το σενάριο μιας χώρας-μέλους που «καταναλώνει πόρους» χωρίς να θωρακίζεται θεσμικά. Γι’ αυτό και συζητείται ακόμη και το ενδεχόμενο η Ουκρανία να ενταχθεί στην ΕΕ με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου, μέχρι να αποδείξει στην πράξη ότι έχει γυρίσει σελίδα σε θέματα διαφθοράς και δικαιοσύνης, σύμφωνα με τους New York Times.

Την ίδια ώρα, η διαδικασία απαιτεί ομοφωνία και ήδη συναντά ανοικτή αντίσταση, με την Ουγγαρία να μπλοκάρει κρίσιμες αποφάσεις για την ουκρανική πορεία. Το βέτο της Βουδαπέστης έχει παραλύσει την πρόοδο των ενταξιακών βημάτων και των πακέτων στήριξης, δείχνοντας πόσο εύθραυστη είναι η συναίνεση στο εσωτερικό της Ένωσης όταν το θέμα είναι η Ουκρανία στην ΕΕ. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι, αν δεν βρεθεί τρόπος να ξεπεραστούν τα εσωτερικά αυτά μπλόκα, μια συμβολικά ισχυρή απόφαση για την Ουκρανία μπορεί να μετατραπεί σε χρόνια θεσμική ομηρία για το Κίεβο.