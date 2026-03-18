Ένας 39χρονος συνελήφθη στην ανατολική Θεσσαλονίκη, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση για τη διακίνηση ναρκωτικών.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «Vector», κατασχέθηκαν 11 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 2 κιλά ηρωίνης, 1 κιλό κατεργασμένης κάνναβης, δύο ζυγαριές ακριβείας και κινητά τηλέφωνα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Ο συλληφθείς, με καταγωγή από την Αλβανία, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.