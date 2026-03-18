Οι υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας του Ιράν έχουν μπει στο στόχαστρο των ισραηλινών επιθέσεων, στο πλαίσιο της στρατηγικής του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για την αποσταθεροποίηση της αυταρχικής κυβέρνησης και τη δημιουργία των συνθηκών για μια λαϊκή εξέγερση.

Το Ισραήλ έχει ήδη σκοτώσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σκότωσε τον κορυφαίο αξιωματούχο ασφαλείας της χώρας, Αλί Λαριτζανί. Σήμερα, ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαήλ Χατίμπ, «εξοντώθηκε» κατά τη διάρκεια επίθεσης την περασμένη νύχτα. Πέρα από αυτό, ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει έντονα τις δυνάμεις ασφαλείας που έχουν καταστείλει το ένα κύμα μετά το άλλο των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Ορισμένοι πρώην ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι απέρριψαν τη στρατηγική του Νετανιάχου ως μη ρεαλιστική, υποστηρίζοντας ότι οι υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας του Ιράν είναι πολύ βαθιά ριζωμένες και ισχυρές. Άλλοι εμπειρογνώμονες, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ θα πρέπει να προσπαθήσει να επιφέρει μια αλλαγή στην ηγεσία, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι αεροπορικές επιδρομές από μόνες τους δεν θα αρκούν χωρίς μια λαϊκή εξέγερση.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η αεροπορική εκστρατεία του Ισραήλ έχει καταφέρει «συντριπτικά πλήγματα» στον μηχανισμό ασφαλείας του Ιράν και θα δημιουργήσει «βέλτιστες» συνθήκες για τους Ιρανούς να ανατρέψουν την κυβέρνησή τους.

«Απευθύνομαι στον ιρανικό λαό», δήλωσε ο κ. Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα. «Η στιγμή που θα μπορέσετε να βγείτε στους δρόμους για την ελευθερία πλησιάζει. Είμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε. Αλλά στο τέλος, η απόφαση είναι δική σας».

Ακόμη και αν το Ισραήλ κατάφερε να αποδυναμώσει σημαντικά τις εσωτερικές δυνάμεις του Ιράν, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι οι αντίπαλοι της κυβέρνησης θα ξεσηκωθούν ξανά, μετά την καταστολή από τις Αρχές που σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, όπως σημειώνουν οι New York Times.

Ο Εράν Ορτάλ, πρώην ανώτερος ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, δήλωσε ότι υπήρχαν κενά στη στρατηγική του Νετανιάχου για το Ιράν, αλλά δεν την απέρριψε.

«Η λογική είναι ότι η εσωτερική κατάρρευση του καθεστώτος, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, θα επιταχυνθεί αν αποδυναμωθούν αυτές οι δυνάμεις καταστολής», είπε ο Ορτάλ, ο οποίος υπηρέτησε ως διοικητής του Κέντρου Dado για Διεπιστημονική Στρατιωτική Σκέψη, μιας ερευνητικής ομάδας του ισραηλινού στρατού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι απλοί στρατιώτες της Μπασίτζ -που εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου ένα εκατομμύριο- βασίζονται στις διαταγές των διοικητών τους αντί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. «Η διακοπή της ιεραρχικής αλυσίδας θα μπορούσε να δυσχεράνει την αποτελεσματική λειτουργία τους», πρόσθεσε.

Ο Ραζ Ζίμτ, διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ, δήλωσε ότι, εάν οι εσωτερικές δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν αποτύχουν να καταστείλουν τις διαμαρτυρίες, αυτό θα μπορούσε να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να συμμετάσχουν και να οδηγήσει σε αποστασίες μεταξύ των κατώτερων μελών του κυβερνώντος συστήματος.

Ορισμένοι αναλυτές, ωστόσο, παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά την πιθανότητα μιας νέας εξέγερσης, επικαλούμενοι τον αδιάκοπο κυβερνητικό έλεγχο και το διχασμένο κλίμα της κοινής γνώμης.

«Υπάρχει τεράστιο μίσος για την Ισλαμική Δημοκρατία», δήλωσε ο Βάλι Νασρ, καθηγητής Μεσανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. «Αλλά τώρα υπάρχει επίσης σημαντικό μίσος για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς και μεγάλη ανησυχία για το μέλλον της ίδιας της χώρας. Οι Ιρανοί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μεταξύ της κυβέρνησής τους και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ», είπε.

Ο υποστράτηγος, Σαχάρ Κόιφμαν, ο οποίος ήταν επικεφαλής του τμήματος Ιράν της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών μέχρι το 2022, εξέφρασε επίσης αμφιβολίες ότι επίκειται εξέγερση εναντίον των κυβερνώντων.

«Η Μπασίτζ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων με πολλά πολυβόλα και δεν θα τα παρατήσουν. Αυτοί και οι οικογένειές τους εξαρτώνται από αυτό», είπε. «Δυστυχώς, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί στα βίαια μέτρα που λαμβάνουν κατά των διαδηλώσεων».

Ο Κόιφμαν είπε ότι το Ισραήλ πρέπει να παραμείνει επικεντρωμένο σε πιο εφικτούς στόχους, όπως η αποδυνάμωση των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν, του πυρηνικού του προγράμματος και των περιφερειακών του αντιπροσώπων.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, όπως είπε, το ισραηλινό κατεστημένο ασφαλείας δεν εξέτασε ποτέ σοβαρά την αλλαγή καθεστώτος, πιστεύοντας ότι ήταν ένα μη ρεαλιστικό αποτέλεσμα. «Το καθεστώς θα βγει από αυτό το γεγονός πληγωμένο, αλλά ζωντανό», προέβλεψε.