Μία ημέρα αφότου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του επικεφαλής της ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν πως στο στόχαστρο μπήκε και ο επικεφαλής των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών, Εσμαήλ Χατίμπ.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιχείρησε να δολοφονήσει τον υπουργό Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαήλ Χατίμπ, το βράδυ της Τρίτης, όπως επιβεβαίωσε πηγή στην Jerusalem Post την Τετάρτη.

«Η πηγή ήταν αισιόδοξη ότι η επίθεση ήταν επιτυχής, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί οριστικά», αναφέρει το δημοσίευμα.

Esmail Khatib, Ministre des Renseignements iranien, aurait été éliminé hier soir dans une frappe israélienne. Très proche de la famille Khamenei, il avait admis en juillet 2025 "une profonde crise d’infiltration au sein du régime". En parallèle, le nouveau commandant de l'unité… pic.twitter.com/czPAFjLujx — Matthias Inbar (@MatthiasInbar) March 18, 2026

Το ιρανικό μέσο ενημέρωσης Iran International ανέφερε επίσης ότι είχε γίνει απόπειρα να χτυπηθεί, αν και δεν δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με την τύχη του.

Ο Χατίμπ διορίστηκε υπουργός πληροφοριών το 2021. Το Iran International ανέφερε ότι θεωρείτο ιδιαίτερα στενός συνεργάτης του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Τον Νοέμβριο, πριν από το ξέσπασμα των μαζικών διαδηλώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία, ο Χατίμπ προειδοποίησε για «συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση λαϊκής δυσαρέσκειας» και δήλωσε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι «ο εχθρός προσπαθεί να βλάψει τον ανώτατο ηγέτη Χαμενεΐ», σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ισραηλινό ynetnews.

Εντωμεταξύ, στο Ιράν αναμένεται να τελεστεί αργότερα εντός της ημέρας η κηδεία του ισχυρού επικεφαλής του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε χθες Τρίτη, εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών του Ισραήλ και των ΗΠΑ, με τον αρχηγό του ιρανικού στρατού να ορκίζεται πως οι δυνάμεις του θα «εκδικηθούν» τον θάνατό του.

Το ιρανικό Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικεφαλής του, μορφής της ιρανικής εξουσίας, που μόλις την Παρασκευή είχε αψηφήσει τους βομβαρδισμούς κι είχε συμμετάσχει σε διαδήλωση σε δρόμους της Τεχεράνης.

Το ιρανικό πρακτορείο Fars δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με τα φέρετρα του Αλί Λαριτζανί και του γιου του που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

📷 اولین تصویر از تابوت شهید علی لاریجانی و فرزند ایشان در معراج شهدا https://t.co/s1CSgSyGSF pic.twitter.com/vEZLxB3TA5 — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 18, 2026

Η κηδεία προβλέπεται να γίνει στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) στην ιρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

Θα γίνει ταυτόχρονα με αυτές του ηγέτη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, του Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι, ο οποίος σκοτώθηκε επίσης χθες, και των ογδόντα και πλέον ανδρών του πολεμικού ναυτικού που επέβαιναν στη φρεγάτα που βύθισε υποβρύχιο των ΗΠΑ ανοικτά από τη Σρι Λάνκα.

Τα ονόματα των Αλί Λαριτζανί και Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των Ιρανών ηγετών που σκότωσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με σημαντικότερο τον ανώτατο ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, τις πρώτες ώρες του πολέμου που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου.