Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον επικεφαλής της ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, αφαιρεί από την Ισλαμική Δημοκρατία έναν από τους πιο έμπειρους και επιδραστικούς διαμορφωτές πολιτικής σε μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονική στιγμή. Ο Λαριτζανί δεν ήταν στρατιωτικός διοικητής, ωστόσο αποτελούσε κεντρική μορφή στη διαμόρφωση των στρατηγικών αποφάσεων της χώρας.

Ως γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, βρισκόταν στον πυρήνα της λήψης αποφάσεων που αφορούσαν τον πόλεμο, τη διπλωματία και την εθνική ασφάλεια. Η φωνή του είχε ιδιαίτερη βαρύτητα στο σύστημα εξουσίας, ειδικά στη διαχείριση της αντιπαράθεσης του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, ο Λαριτζανί υιοθέτησε έναν προκλητικό τόνο, σηματοδοτώντας ότι το Ιράν ήταν προετοιμασμένο για μια μακρά σύγκρουση.

Ο θάνατός του, που επιβεβαιώθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία κατά την οποία αρκετοί ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι και διοικητές έχουν σκοτωθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες. Το μοτίβο αυτό υποδηλώνει μια διαρκή προσπάθεια αποδυνάμωσης της ηγετικής δομής του Ιράν εν καιρώ πολέμου. Παρά τη σκληρή του στάση απέναντι στη Δύση, ο Λαριτζανί περιγραφόταν συχνά στο εσωτερικό της χώρας ως πραγματιστής, συνδυάζοντας ιδεολογική αφοσίωση με τεχνοκρατική προσέγγιση και προτιμώντας τη μεθοδική στρατηγική έναντι της ρητορικής.

Παρέμενε βαθιά επιφυλακτικός απέναντι στη συνεργασία με τις δυτικές δυνάμεις, ωστόσο συμμετείχε σε κρίσιμες διπλωματικές πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων και ως απεσταλμένος στη μακροπρόθεσμη συμφωνία συνεργασίας του Ιράν με την Κίνα. Τη στιγμή του θανάτου του, είχε αναλάβει τη διαχείριση τριών μεγάλων κρίσεων: του πολέμου, της εσωτερικής αναταραχής και του πυρηνικού προγράμματος, όπως τονίζει το BBC.

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, υποστήριζε ότι το Ιράν πρέπει να προετοιμαστεί για παρατεταμένη σύγκρουση και να επεκτείνει τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την περιοχή και πέρα από αυτή, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, η χώρα βρισκόταν αντιμέτωπη με κύμα εσωτερικών αναταραχών που ξεκίνησε από οικονομικά αιτήματα, αλλά γρήγορα μετατράπηκε σε ευρύτερες διαδηλώσεις με στόχο την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι κινητοποιήσεις αυτές αντιμετωπίστηκαν με καταστολή, η οποία οδήγησε στον θάνατο πολλών χιλιάδων διαδηλωτών σε όλη τη χώρα.

Η τρίτη κρίση αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τις παγωμένες έμμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, οι οποίες είχαν ήδη διαταραχθεί από στρατιωτικά πλήγματα. Η απομάκρυνση του Λαριτζανί αφήνει όλα αυτά τα ζητήματα ανοιχτά και τα μεταβιβάζει σε έναν μέχρι στιγμής άγνωστο διάδοχο, ο οποίος θα κληθεί να τα διαχειριστεί σε μια εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση.

Παρότι το Ιράν έχει επιδείξει ανθεκτικότητα, εν μέρει μέσω της διατάραξης των παγκόσμιων αγορών ενέργειας, ο εναέριος χώρος του παραμένει εκτεθειμένος σε συνεχιζόμενα πλήγματα. Κάθε νέο ανώτερο στέλεχος που θα αναλάβει ρόλο βρίσκεται αντιμέτωπο με άμεσο κίνδυνο στοχοποίησης. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο των ενόπλων δυνάμεων. Πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν, δείχνουν ότι μονάδες του στρατού έχουν ουσιαστικά λάβει ευρεία εξουσιοδότηση να ενεργούν σε περίπτωση που η ανώτατη ηγεσία καταστεί ανίκανη να ασκήσει τα καθήκοντά της, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερες αποφάσεις αλλά με λιγότερο κεντρικό συντονισμό.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ηγεσία δυσκολεύεται να διαχειριστεί τη διαδοχή. Το Ιράν έχει καθυστερήσει δημόσιες ανακοινώσεις και έχει κρατήσει ορισμένα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και τον νέο ανώτατο ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε μεγάλο βαθμό εκτός δημοσιότητας. Δεν είναι σαφές αν αυτό οφείλεται σε λόγους ασφαλείας ή σε εσωτερική αβεβαιότητα.

Βραχυπρόθεσμα, το πιθανότερο σενάριο είναι η περαιτέρω αποσταθεροποίηση της κατάστασης, με πιο σκληρή στρατιωτική στάση στον πόλεμο και εντονότερη καταστολή στο εσωτερικό. Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, έχει ήδη απειλήσει με «αποφασιστικά» αντίποινα για τον θάνατο του Λαριτζανί.

Σε βάθος χρόνου, ωστόσο, ένα σύστημα που συνεχίζει να χάνει ανώτερα στελέχη ενδέχεται να δυσκολευτεί ολοένα και περισσότερο να λειτουργήσει αποτελεσματικά, ιδιαίτερα σε μια χώρα με πληθυσμό άνω των 90 εκατομμυρίων. Ο αντίκτυπος του θανάτου του Λαριτζανί δεν περιορίζεται στην απώλεια ενός μόνο αξιωματούχου, αλλά εντείνει μια κρίση ηγεσίας που μπορεί να επηρεάσει τόσο την πορεία του πολέμου όσο και τη σταθερότητα του ίδιου του ιρανικού κράτους.