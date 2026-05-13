Ο ΟΦΗ ηττήθηκε με 3-2 από τον Λεβαδειακό καθώς δέχθηκε τρία γκολ στις καθυστερήσεις και ο Χρήστος Κόντης ήταν έξαλλος με τη διαιτησία, όπως φάνηκε στις δηλώσεις του.

Οι Κρητικοί προηγήθηκαν με 2-0 στη Λιβαδειά και όλα έδειχναν ότι θα έπαιρναν τη νίκη, στις καθυστερήσεις όμως έγινε μια απίθανη ανατροπή καθώς οι γηπεδούχοι σκόραραν τρεις φορές.

Έτσι, ήρθε η ήττα για τους κυπελλούχους, ο προπονητής των οποίων ήταν έξαλλος με τη διαιτησία και εξέφρασε τα παράπονά του στις δηλώσεις του.

«Στα δικά μου τα μάτια έγινε ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο από εμάς, πήγαινε για 0-3 και 0-4. Βγάλαμε πολλές ευκαιρίες και αυτό το παιχνίδι κάποιοι το κατέστρεψαν, το έκαναν με εντάσεις, κόκκινες.

Αυτό το πράγμα που έγινε σήμερα, δεν το έχω ξαναδεί στην ζωή μου, με το ζόρι να χάσουμε. Πραγματικά αισθάνομαι πολύ περίεργα, ήρθαμε με πολύ μεγάλη όρεξη, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα.

Ο Παλάσιος έχει κάνει 8 φάουλ, δεν πήρε κάρτα, εμείς ακουμπάγαμε και παίρναμε κάρτα. Δεν είμαι χθεσινός στο ποδόσφαιρο, ό,τι και να γινόταν θα χάναμε», ήταν τα λόγια του Κόντη.