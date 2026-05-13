Ένα κινεζικό υπερδεξαμενόπλοιο που μεταφέρει δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου επιχειρεί να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων των LSEG και Kpler. Σύμφωνα με το sky news το δεξαμενόπλοιο «Γιουάν Χούα Χου», με προορισμό την Ασία, παραμένει εγκλωβισμένο εντός του Κόλπου από τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα.

Εάν το ταξίδι ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα πρόκειται για την τρίτη γνωστή διέλευση κινεζικού πετρελαιοφόρου από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Την ίδια ώρα, το Ιράν φαίνεται να ενισχύει τον έλεγχό του στα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες ημέρες, προχωρώντας σε συμφωνίες με το Ιράκ και το Πακιστάν για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από την περιοχή, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι και άλλες χώρες εξετάζουν παρόμοιες συμφωνίες, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο μόνιμη κανονικοποίηση του ελέγχου της Τεχεράνης πάνω στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.