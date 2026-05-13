Το αμερικανικό στρατιωτικό επιτελείο εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει επίσημα η ονομασία του πολέμου με το Ιράν, σε περίπτωση που καταρρεύσει η εκεχειρία, σε μία κίνηση που θα μπορούσε να επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίξει ότι δεν υποχρεούται ακόμη να συμμορφωθεί με τις νομικές δεσμεύσεις απέναντι στο Κογκρέσο.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο NBC News, η επιχείρηση «Operation Epic Fury» ενδέχεται να μετονομαστεί σε «Operation Sledgehammer» (Επιχείρηση Σφυροκόπημα). Από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης, μία νέα ονομασία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως επανεκκίνηση του χρονικού ορίου που προβλέπεται για τις προεδρικές στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο.

Η νομοθεσία του 1973, γνωστή ως «War Powers Resolution», υποχρεώνει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να ενημερώνει το Κογκρέσο εντός 48 ωρών από την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ απαγορεύει τη συνέχιση πολεμικής δράσης για περισσότερο από 60 ημέρες χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Οι επιθετικές επιχειρήσεις της «Operation Epic Fury» ανεστάλησαν έπειτα από 40 ημέρες συγκρούσεων. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι, εξαιτίας αυτής της παύσης, δεν έχει συμπληρωθεί ακόμη το όριο των 60 ημερών που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η «Operation Epic Fury» «έχει ολοκληρωθεί».

Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ

Την ίδια ώρα, ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να περιορίζει την τροφοδοσία από την περιοχή του Κόλπου.

«Περισσότερο από δέκα εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αυξανόμενες απώλειες της τροφοδοσίας στα Στενά του Ορμούζ εξαντλούν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό ρεκόρ», επισημαίνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία του έκθεση για τις πετρελαϊκές αγορές.

Τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον ΔΟΕ.

«Η ταχεία μείωση των αποθεμάτων εντός ενός πλαισίου διαρκούς αναταραχής πιθανόν να προαναγγέλλει ανάφλεξη των τιμών στο μέλλον», αναφέρει ο Οργανισμός.

Συγκεκριμένα, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου μειώθηκε περαιτέρω κατά 1,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Απρίλιο για να φτάσει τα 95,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ανεβάζοντας τις συνολικές απώλειες από τον Φεβρουάριο στα 12,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Εκκινώντας από το σενάριο της σταδιακής επανάληψης της ροής που περνά από τα Στενά του Ορμούζ από τον Ιούνιο, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 3,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2026 για να φτάσει τα 102,25 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Αυτό μεταφράζεται σε απώλεια 5,9% σε σχέση με τις εκτιμήσεις πριν από τον πόλεμο (108,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως), σύμφωνα με την έκθεση του Φεβρουαρίου, δήλωσε στο AFP ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί κατά 420.000 βαρέλια ανά ημέρα σε ετήσια πτώση για το 2026, για να φτάσει τα 104 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα, δηλαδή 1,3 εκατομμύρια βαρέλια/ημέρα λιγότερα σε σχέση με τις πριν από τον πόλεμο προβλέψεις.

Κατά την εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, αν η ζήτηση μπορέσει να επιστρέψει σε ανοδική τροχιά προς το τέλος του έτους στο πλαίσιο της υπόθεσης επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας, η προσφορά αναμένεται να αποκατασταθεί με βραδύτερους ρυθμούς.

Κατά συνέπεια, οι πετρελαϊκές αγορές θα παραμείνουν «ελλειμματικές μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του έτους», εκτιμά η Υπηρεσία Ενέργειας του ΟΟΣΑ που προειδοποιεί ότι «μία νέα αποσταθεροποίηση των τιμών φαίνεται πιθανή καθώς πλησιάζει η περίοδος αιχμής της θερινής ζήτησης».