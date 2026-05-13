Νέα προειδοποίηση προς τους πολίτες εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, με επιτήδειους να αποστέλλουν παραπλανητικά μηνύματα τα οποία εμφανίζονται ως δήθεν ειδοποιήσεις για τροχαίες παραβάσεις. Οι δράστες επιχειρούν να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα «κλήσεις από έξυπνη παρακολούθηση» και υποτιθέμενες εκπτώσεις σε πρόστιμα, προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία.

Η ΕΛ.ΑΣ., θέλοντας να ενημερώσει το κοινό για τη συγκεκριμένη μορφή απάτης, έδωσε στη δημοσιότητα τα μηνύματα που χρησιμοποιούν οι απατεώνες, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ψευδείς ειδοποιήσεις χωρίς καμία απολύτως σχέση με τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των μηνυμάτων, οι επιτήδειοι αναφέρουν ότι δήθεν υπάρχει παράβαση και υποστηρίζουν πως όποιος προχωρήσει σε πληρωμή μέσα σε 48 ώρες από την ανύπαρκτη κλήση θα εξασφαλίσει έκπτωση 50% στο πρόστιμο. Παράλληλα, προσπαθούν να πιέσουν τους πολίτες μέσω απειλητικού ύφους, αναφέροντας ότι όσοι «πληρώσουν με καθυστέρηση θα επιβαρύνονται με τέλος καθυστέρησης 5% ανά ημέρα».

Μάλιστα, στα παραπλανητικά μηνύματα γίνεται ακόμα και αναφορά σε δήθεν κυρώσεις, όπως «κατασχέσεις πινακίδων κυκλοφορίας», με στόχο να ενισχυθεί το κλίμα φόβου και να πειστούν τα θύματα να ακολουθήσουν τις οδηγίες των δραστών.