Λόγω διενέργειας ελέγχου από το ΤΕΕΜ, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, από το ύψος της λεωφόρου Κηφισίας έως την οδό Δημητσάνας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περί τις 15:00 αστυνομικοί της φρουράς της ΓΑΔΑ εντόπισαν σακίδιο, το οποίο κρίθηκε ύποπτο.

Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα και ενημερώθηκε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Έγινε ο έλεγχος από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ στο σακίδιο και δεν διαπιστώθηκε κάτι οπότε άνοιξε και ο δρόμος.