Πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους σε όλη την Ελλάδα μέσω τηλεφωνικών απατών εξαρθρώθηκε, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ταυτοποιήθηκε εμπλοκή της σε τουλάχιστον 77 ολοκληρωμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο όφελος να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται πως ο πραγματικός αριθμός των προσπαθειών εξαπάτησης είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς πολλές δεν καταγγέλλονται.

Το πρωί πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κορινθίας, με τη συνδρομή της τοπικής Διεύθυνσης Αστυνομίας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης: δύο άνδρες και μία γυναίκα που ανήκαν στον «αρχηγικό πυρήνα» και ένα ακόμη άτομο με ρόλο «εισπράκτορα». Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες και απάτες με υπολογιστή (τετελεσμένες και σε απόπειρα), καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα 9 μέλη της σπείρας.

Η οργάνωση φέρεται να δρα τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, με δομή δύο «ομάδων»: το «επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο» και τους «εισπράκτορες». Το τηλεφωνικό κέντρο είχε έδρα σε περιοχή της Κορινθίας, απ’ όπου τα αρχηγικά μέλη έκαναν καθημερινά δεκάδες κλήσεις σε ανυποψίαστους πολίτες σε όλη την επικράτεια, εντοπίζοντας κυρίως ηλικιωμένους μέσα από διαδικτυακούς τηλεφωνικούς καταλόγους. Παρουσιάζονταν ως λογιστές, υπάλληλοι ΕΦΚΑ, τραπεζών ή ΔΕΔΔΗΕ και με προσχήματα όπως «καταβολή επιδόματος», «αποφυγή προστίμων» ή «διαρροή ρεύματος», ζητούσαν από τα θύματα να συγκεντρώσουν μετρητά και τιμαλφή «για καταγραφή» ή «ασφάλιση» της περιουσίας τους.

Οι «εισπράκτορες», που βρίσκονταν σε ετοιμότητα σε προκαθορισμένα σημεία σε όλη τη χώρα, καθοδηγούνταν τηλεφωνικά από τον πυρήνα της οργάνωσης, ώστε να μεταβαίνουν στα σπίτια των θυμάτων ή σε άλλα σημεία για να παραλάβουν τα χρήματα και τα κοσμήματα. Για να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά διαδικτυακές εφαρμογές για την εσωτερική τους επικοινωνία, ενώ τα τηλέφωνα με τα οποία καλούσαν τα θύματα ήταν καταχωρισμένα σε «αχυρανθρώπους».

Στις μετακινήσεις, οι εισπράκτορες χρησιμοποιούσαν είτε μισθωμένα οχήματα είτε δικά τους, τα οποία όμως οδηγούσαν συνεργοί που βρίσκονταν σε απόσταση από το σημείο παραλαβής της «λείας», ώστε να αποφεύγεται η άμεση ταυτοποίησή τους σε περίπτωση αστυνομικής επέμβασης. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορινθίας, ενώ η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων μελών και τυχόν σύνδεση της οργάνωσης με παρόμοιες υποθέσεις τηλεφωνικών απατών.