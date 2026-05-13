Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στη Γαλλία ανάμεσα στον αστέρα του γαλλικού ποδοσφαίρου Κιλιάν Εμπαπέ και την ηγεσία της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης, μετά τις νέες δηλώσεις του αρχηγού της εθνικής ομάδας της Γαλλίας σχετικά με την πολιτική κατάσταση στη χώρα.

Μία ημέρα αφότου ο Κιλιάν Εμπαπέ υπερασπίστηκε την απόφασή του να παρέμβει δημόσια στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας μέσω συνέντευξής του στο Vanity Fair, οι ηγέτες της Εθνικής Συσπείρωσης, Ζορντάν Μπαρντελά και Μαρίν Λεπέν, σχολίασαν ειρωνικά τον Γάλλο επιθετικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Μαρίν Λεπέν και ο Ζορντάν Μπαρντελά, οι οποίοι θεωρούνται από τα φαβορί για τις επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, έσπευσαν να επισημάνουν ότι έναν χρόνο μετά την αποχώρηση του Εμπαπέ από την Παρί Σεν Ζερμέν το 2024, ο γαλλικός σύλλογος κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία του το UEFA Champions League, το σημαντικότερο τρόπαιο του ευρωπαϊκού συλλογικού ποδοσφαίρου, ενώ φέτος προκρίθηκε εκ νέου στον τελικό της διοργάνωσης.

«Ξέρω τι συμβαίνει όταν ο Κιλιάν Εμπαπέ φεύγει από την Παρί Σεν Ζερμέν: η ομάδα κατακτά το Champions League! (Και ίσως σύντομα και δεύτερο)», έγραψε ο Ζορντάν Μπαρντελά σε ανάρτησή του στο X.

Από την πλευρά της, η Μαρίν Λεπέν δήλωσε σε συνέντευξή της στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι «έφυγε από την Παρί Σεν Ζερμέν για να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης λέγοντας ότι στόχος ήταν να κατακτήσει το Champions League. Στο μεταξύ, η Παρί Σεν Ζερμέν το κατέκτησε».

Η σχέση της Εθνικής Συσπείρωσης με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας παραμένει εδώ και χρόνια τεταμένη, όπως αναφέρει το Politico. Στο παρελθόν, στελέχη της γαλλικής ακροδεξιάς είχαν προκαλέσει αντιδράσεις επικρίνοντας τη φυλετική σύνθεση της εθνικής ομάδας, αφήνοντας αιχμές ότι αρκετοί παίκτες δεν είναι «αρκετά Γάλλοι». Το 1996, ο ιδρυτής του κόμματος Ζαν-Μαρί Λεπέν είχε δηλώσει πως «είναι τεχνητό να φέρνεις παίκτες από το εξωτερικό και να τους αποκαλείς εθνική ομάδα της Γαλλίας».

Την ίδια ώρα, η τωρινή ομάδα του Κιλιάν Εμπαπέ, η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κυριάρχησε στο Champions League την προηγούμενη δεκαετία, έχει περάσει δύο δύσκολες και απογοητευτικές σεζόν μετά την άφιξη του Γάλλου επιθετικού στην Ισπανία.

Η πίεση προς τον 27χρονο αστέρα αυξάνεται ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA που θα διεξαχθεί το φετινό καλοκαίρι σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία να θεωρείται ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης. Στη συνέντευξή του στο Vanity Fair πριν από την έναρξη του τουρνουά, ο Κιλιάν Εμπαπέ υπερασπίστηκε τις προηγούμενες δηλώσεις του με τις οποίες είχε καλέσει τους πολίτες να «ψηφίσουν ενάντια στους εξτρεμιστές που θέλουν να διχάσουν τη χώρα» πριν από τις πρόωρες εκλογές του 2024.

Την ίδια περίοδο, ο τότε συμπαίκτης του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Ουσμάν Ντεμπελέ, είχε επίσης καλέσει τους ψηφοφόρους να κινητοποιηθούν απέναντι στην Εθνική Συσπείρωση, χαρακτηρίζοντας «ανησυχητικά» τα εκλογικά αποτελέσματα του κόμματος. Παρόμοια θέση είχε εκφράσει και ο επιθετικός Μάρκους Τουράμ, τονίζοντας ότι ήταν αναγκαίο να υπάρξει αντίσταση απέναντι στην ακροδεξιά παράταξη.

«Είμαστε πολίτες και δεν μπορούσαμε απλώς να καθίσουμε και να πούμε ότι όλα θα πάνε καλά και να πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε πραγματικά να πολεμήσουμε αυτή την ιδέα ότι ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να σκάσει και απλώς να παίζει», δήλωσε ο Κιλιάν Εμπαπέ στο Vanity Fair, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά τη γνωστή φράση που είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν η Αμερικανίδα συντηρητική σχολιάστρια Λόρα Ίνγκραχαμ για τον αστέρα του NBA ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «γνωρίζω τι σημαίνει και ποιες συνέπειες μπορεί να έχει για αυτή τη χώρα όταν τέτοιου είδους άνθρωποι παίρνουν τον έλεγχο».

Αρκετοί ποδοσφαιριστές της σημερινής εθνικής ομάδας της Γαλλίας είναι παιδιά μεταναστών από πρώην αφρικανικές αποικίες της Γαλλίας ή έχουν γεννηθεί εκτός της χώρας. Ο πατέρας του Κιλιάν Εμπαπέ γεννήθηκε στο Καμερούν, ενώ η μητέρα του έχει καταγωγή από την Αλγερία.

Παράλληλα, καθώς η Μαρίν Λεπέν επιχείρησε τα τελευταία χρόνια να μετατρέψει την Εθνική Συσπείρωση σε μια πιο κεντρική πολιτική δύναμη, η ίδια και αρκετά στελέχη του κόμματος απέφυγαν να στοχοποιούν ανοιχτά την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας, ιδιαίτερα μετά τις συνεχείς επιτυχίες των «Τρικολόρ» την τελευταία δεκαετία, με κορυφαίες στιγμές την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018 και την παρουσία στον τελικό του 2022.

Μάλιστα, το 2022 ο Ζορντάν Μπαρντελά είχε χαρακτηρίσει δημόσια τον Κιλιάν Εμπαπέ ως «πρότυπο αφομοίωσης».