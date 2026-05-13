Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών της Stoiximan Basket League και οι Σάσα Βεζένκοβ, Εβάν Φουρνιέ και Ντόντα Χολ δεν είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν στη δράση για το ελληνικό πρωτάθλημα υποδεχόμενοι την ομάδα της Ρόδου και ο Βεζένκοβ δεν θα αγωνιστεί επειδή ένιωσε ένα σφίξιμο στο δεξί πόδι, αν και δεν είναι κάτι ανησυχητικό.

Από εκεί και πέρα, οι Φουρνιέ και Χολ έμειναν εκτός για λόγους ξεκούρασης, ενώ δεν είναι διαθέσιμοι ούτε οι Τζόζεφ, ΜακΚίσικ και Φαλ, καθώς δεν έχουν δηλωθεί για τους αγώνες της Stoiximan Basket League.

Ο Μπαρτζώκας, πάντως, μπορεί να υπολογίζει ξανά στον Τάισον Γουόρντ, ο οποίος είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά στο πρώτο παιχνίδι με τη Μονακό στα play off της Euroleague.