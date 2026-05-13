Υπό το βάρος της χειρότερης οικονομικής καταιγίδας της πολιτικής του καριέρας, ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο, αφήνοντας πίσω του μια χώρα που κλυδωνίζεται από το δυσβάσταχτο κόστος της καθημερινότητας. Η οικονομική αξιοπιστία του Τραμπ, που αποτέλεσε το κεντρικό του όπλο για την επιστροφή στην εξουσία, καταρρέει με πάταγο. Μια νέα δημοσκόπηση του CNN αποκαλύπτει το μέγεθος της κρίσης: το 70% των Αμερικανών αποδοκιμάζει πλέον τους χειρισμούς του στην οικονομία, ένα αρνητικό ορόσημο που δεν είχε αγγίξει ποτέ κατά την πρώτη του θητεία, ούτε καν στις μαύρες μέρες της πανδημίας.

Η κατάσταση περιγράφεται ως «συναγερμός πέντε αστέρων» για τον Λευκό Οίκο. Παρά το γεγονός ότι το ΑΕΠ εμφανίζεται ισχυρό στα χαρτιά, τροφοδοτούμενο από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, η πραγματική οικονομία των πολιτών φλέγεται. Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,8% τον Απρίλιο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν ώθησε τη μέση τιμή της βενζίνης πάνω από τα 4,50 δολάρια το γαλόνι. Το ενεργειακό σοκ σαρώνει τα πάντα, από το ράφι του σούπερ μάρκετ μέχρι τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού, πνίγοντας τα αμερικανικά νοικοκυριά που έχουν ήδη απορροφήσει μια σωρευτική αύξηση τιμών της τάξης του 30% από την εποχή της πανδημίας.



Ο ίδιος ο Τραμπ, ωστόσο, δείχνει προκλητικά αδιάφορος. Λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, ερωτηθείς αν τα οικονομικά προβλήματα των πολιτών τον ωθούν σε μια συμφωνία με το Ιράν, η απάντησή του ήταν κυνική: «Ούτε στο ελάχιστο. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην αποκτήσουν πυρηνικά. Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών». Αυτή η παγερή στάση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα της «Main Street», όπου οι μικρές επιχειρήσεις βλέπουν την αισιοδοξία τους να βυθίζεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.



Τα στοιχεία είναι αμείλικτα. Οι μισθοί πλέον υπολείπονται των τιμών για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, οι αποταμιεύσεις εξανεμίζονται και οι πολίτες καταφεύγουν μαζικά στις πιστωτικές κάρτες για να καλύψουν τα βασικά. Το 59% των συμμετεχόντων σε έρευνα του YouGov δηλώνει ότι η οικονομία χειροτερεύει, ενώ τα δύο τρίτα αισθάνονται ότι η χώρα βρίσκεται «εκτός ελέγχου».



Η πολιτική ζημιά για τους Ρεπουμπλικάνους μοιάζει μη αναστρέψιμη ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Οι Δημοκρατικοί προηγούνται πλέον με 15 μονάδες στο κρίσιμο ερώτημα του κόστους ζωής και με 17 μονάδες στη γενική διαχείριση της οικονομίας. Παρά τις προσπάθειες του Λευκού Οίκου να «χρυσώσει το χάπι» με προτάσεις για αναστολή του φόρου στα καύσιμα, η αίσθηση της αγοράς είναι ότι ο έλεγχος έχει χαθεί.



Αν οι τάσεις αυτές παγιωθούν, το «μπλε κύμα» των Δημοκρατικών που έρχεται μπορεί να σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του, αφήνοντας τον Τραμπ αντιμέτωπο με την οργή μιας κοινωνίας που νιώθει προδομένη από τις υποσχέσεις για ευημερία, σύμφωνα με άρθρο του Axios.