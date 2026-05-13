Την ώρα που οι ΗΠΑ επενδύουν δισεκατομμύρια στα εξοπλιστικά προγράμματα για τους πολέμους της Ουκρανίας και του Ισραήλ, ο Τραμπ «ψαλιδίζει» τα κουπόνια τροφίμων, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι Αμερικανοί που δεν μπορούν να φάνε.

Το νομοσχέδιο «One Big Beautiful Bill Act» που πέρασε με κόπο ο Αμερικανός πρόεδρος, αναμένεται να μειώσει τα φορολογικά έσοδα των ΗΠΑ κατά περίπου 4,5 τρισ. δολάρια σε διάστημα 10 ετών. Θα μειώσει επίσης τις ομοσπονδιακές δαπάνες για το πρόγραμμα SNAP – γνωστό ως «κουπόνια τροφίμων» – κατά σχεδόν 187 δισ. δολάρια την επόμενη δεκαετία.

Το πρόγραμμα SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) είναι το μεγαλύτερο κρατικό πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας στις ΗΠΑ, καθώς παρέχει μηνιαία οικονομική ενίσχυση σε άτομα και οικογένειες με χαμηλό εισόδημα για την αγορά τροφίμων.

Τα χρήματα πιστώνονται μηνιαίως σε μια χρεωστική κάρτα και χρησιμοποιούνται σε συμβεβλημένα σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία και λαϊκές αγορές για την αγορά βασικών αγαθών, δηλαδή: λαχανικά, φρούτα, κρέας, γαλακτοκομικά και δημητριακά.

Σύμφωνα με τους Financial Times, από την ψήφιση του νόμου τον περασμένο Ιούλιο, ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν το επίδομα έχει μειωθεί κατά 3,5 εκατομμύρια, ή 8%, αναφέρουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ, ενώ αναμένεται να κοπούν ακόμη περισσότεροι.

Ενδεικτικά, η Πολιτεία της Αριζόνα έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό των δικαιούχων του προγράμματος SNAP από πέρυσι, με το 42% των δικαιούχων να έχουν κοπεί.

Η Νάταλι Τζέιρο, διευθύντρια της Κοινοτικής Τράπεζας Τροφίμων της Νότιας Αριζόνα, εκτίμησε ότι ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν ρύζι, φασόλια, φρέσκα προϊόντα και άλλα βασικά είδη διατροφής από τον φιλανθρωπικό οργανισμό έχει αυξηθεί κατά περίπου ένα τρίτο από την ψήφιση του νόμου, από 150.000 σε 200.000.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι τράπεζες τροφίμων τροφοδοτούν περισσότερους ανθρώπους από όσους τροφοδοτεί το πρόγραμμα SNAP στην πολιτεία», δήλωσε η Τζέιρο.