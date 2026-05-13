Η γαλλική εισαγγελία ζήτησε εκ νέου ποινή φυλάκισης επτά ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, στην υπόθεση της φερόμενης λιβυκής χρηματοδότησης της προεκλογικής καμπάνιας του 2007.

Την πρόταση υπέβαλε ο γενικός εισαγγελέας Ροντόλφ Ζουί‑Μπιρμάν, υποστηρίζοντας ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο Σαρκοζί «πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεων» και «να αντιμετωπιστεί όπως οποιοσδήποτε άλλος κατηγορούμενος», επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά την αρχική εισαγγελική πρόταση σε πρώτο βαθμό.

Σε προηγούμενη απόφαση, ο πρώην πρόεδρος είχε κριθεί ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική συνωμοσία με στόχο την εξασφάλιση παράνομων κεφαλαίων από το καθεστώς Καντάφι και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, πρόστιμο 100.000 ευρώ και πενταετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, με την ποινή να συνοδεύεται από δυνατότητα αναστολής αλλά και ρητή πρόβλεψη για πραγματική έκτιση μέρους της.

Ο Σαρκοζί μπήκε στη φυλακή στις 21 Οκτωβρίου 2025, ξεκινώντας ποινή πέντε ετών στη φυλακή La Santé στο Παρίσι, και αποφυλακίστηκε με όρους μετά από περίπου 20 ημέρες, τις οποίες περιέγραψε δημοσίως ως «εξουθενωτικές» και «εφιάλτη».