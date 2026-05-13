Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει στρατιώτη της Κίνας να παραμένει ακίνητος και να μην κουνιέται καθόλου όσο το Air Force One περνά δίπλα του.

Το στιγμιότυπο προέρχεται από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και είναι από τη στιγμή της άφιξης του αμερικανικού προεδρικού αεροσκάφους.

Ο Κινέζος στρατιώτης, μέλος της τιμητικής φρουράς, βρέθηκε στο αεροδρόμιο για να υποδεχτεί τον Τραμπ και κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που το Air Force One περνά δίπλα του.

Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail, ο στρατιώτης διακρίνεται σε στάση προσοχής και ασάλευτος, παρότι το αεροσκάφος περνά δίπλα του, με τις τουρμπίνες ανοιχτές.

Το βίντεο έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και τα σχόλια των χρηστών πέφτουν «βροχή», με αρκετούς να εξυμνούν την πειθαρχία του, τονίζοντας πως αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά ότι ελάχιστοι μπορούν να γίνουν μέλη σε τιμητικές φρουρές.

