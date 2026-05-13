Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν είναι ένα σύνθημα της στιγμής, είναι ο τρόπος με τον οποίο η Τουρκία περιγράφει τη θάλασσα ως προέκταση κυριαρχίας, ασφάλειας και οικονομικής ισχύος. Από τους ναυάρχους που τη διατύπωσαν μέχρι τον Ερντογάν που την έκανε κρατική γλώσσα, το δόγμα εξηγεί γιατί το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος αντιμετωπίζονται στην Άγκυρα ως «ζωτικός χώρος». Και όταν η ιδέα περνά στα σχολικά βιβλία, παύει να είναι απλώς στρατηγική και γίνεται κοινή γνώση.

Δεν πρόκειται απλώς για σύνθημα ή για μια «σκληρή» φράση που επανέρχεται σε κρίσεις με την Ελλάδα. Είναι ένας τρόπος να ενοποιηθούν, κάτω από μία ομπρέλα, νομικές θέσεις για θαλάσσιες ζώνες, στρατιωτικός σχεδιασμός, ενεργειακές επιδιώξεις, διπλωματικές κινήσεις και εσωτερική πολιτική νομιμοποίηση.

Σε επίπεδο στρατηγικής κουλτούρας, η «Γαλάζια Πατρίδα» λειτουργεί ως γλώσσα. Δίνει λέξεις, χάρτες και «μέτρα» σε μια πολιτική που θέλει να εμφανίζεται ως φυσική συνέπεια της γεωγραφίας και του «εθνικού συμφέροντος». Όταν μια έννοια γίνεται κοινός τόπος σε κυβέρνηση, αντιπολίτευση και κρατικούς θεσμούς, αποκτά διάρκεια και αυτοδύναμη ισχύ, ανεξάρτητα από το πόσο έντονη είναι κάθε φορά η δημόσια ρητορική.

Χάρτης που αποτυπώνει την τουρκική αντίληψη περί θαλάσσιων ζωνών

Γαλάζια Πατρίδα και Τουρκία: Από όρος του Ναυτικού σε κρατική γραμμή

Ο όρος αναδύεται από κύκλους του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, σε μια περίοδο όπου η Άγκυρα επιδιώκει να αναβαθμίσει τον ρόλο της ως ναυτικής δύναμης, να θωρακίσει επιχειρησιακά την παρουσία της σε τρεις θάλασσες και να οικοδομήσει πιο συνεκτικά επιχειρήματα για οριοθετήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η μετάβαση από τον «εσωτερικό» στρατιωτικό λόγο στη «δημόσια» πολιτική γλώσσα επιταχύνεται όταν η Τουρκία, ειδικά μετά το 2016, κινείται σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης εθνικιστικής φόρτισης, αυξημένης καχυποψίας προς τη Δύση και ανάγκης για ενοποιητικά αφηγήματα στο εσωτερικό.

Στο σημείο αυτό αξίζει μια βασική διευκρίνιση για την ανάγνωση των γεγονότων από ελληνική σκοπιά. Η «Γαλάζια Πατρίδα» παρουσιάζεται από την Τουρκία ως πλαίσιο προστασίας δικαιωμάτων, ενώ από την Ελλάδα συχνά αντιμετωπίζεται ως αποτύπωση αναθεωρητικών αξιώσεων που «συμπιέζουν» τα δικαιώματα νησιών και δοκιμάζουν τα όρια του status quo. Το κρίσιμο, για έναν ψύχραιμο αναλυτή, είναι ότι η έννοια έχει γίνει πλέον δομικό στοιχείο του τρόπου με τον οποίο η Άγκυρα «σκέφτεται» και «διαπραγματεύεται» στη θάλασσα.

Γαλάζια Πατρίδα και Τουρκία: οι δημιουργοί και η σχολή των ναυάρχων

Η συζήτηση για τους δημιουργούς δεν αφορά «ποιος είπε πρώτος τη φράση» με δημοσιογραφική περιέργεια. Αφορά το ποιοι έδωσαν περιεχόμενο, μεθοδολογία και θεσμική διαδρομή σε μια σχολή σκέψης που επηρέασε την τουρκική στρατηγική. Δύο ονόματα επιστρέφουν σταθερά, με διαφορετικό ρόλο το καθένα: ο Τζεμ Γκιουρντενίζ και ο Τζιχάτ Γιαϊτζί.

Τζεμ Γκιουρντενίζ και Γαλάζια Πατρίδα: O «ιδεολόγος» της ναυτικής κοσμοθεωρίας

Ο Τζεμ Γκιουρντενίζ, απόστρατος αξιωματικός του Τουρκικού Ναυτικού, εμφανίζεται συχνά ως ο άνθρωπος που καθιέρωσε και διέδωσε τον όρο «Mavi Vatan». Η συμβολή του, όπως αποτυπώνεται σε δημόσιες παρεμβάσεις του, είναι ότι προσέδωσε στη θάλασσα χαρακτήρα «πατρίδας» με πολιτισμικό και συναισθηματικό βάρος, αντί να μείνει στο τεχνικό λεξιλόγιο των οριοθετήσεων. Όταν ένας γεωπολιτικός στόχος περιγράφεται ως «πατρίδα», μετατρέπεται αυτομάτως σε πεδίο ταυτότητας και όχι απλώς σε αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Στη σκέψη του Γκιουρντενίζ, η Τουρκία οφείλει να αναπτύξει θαλάσσια συνείδηση, να αντιμετωπίσει την «περικύκλωση» ως μόνιμη απειλή και να ενοποιήσει διπλωματία και στρατιωτική ισχύ σε ένα ενιαίο δόγμα. Η έμφαση δεν είναι απλώς στο «πού» χαράσσονται γραμμές, αλλά στο «πώς» μια χώρα συμπεριφέρεται όταν θεωρεί τη θάλασσα ζωτικό χώρο: παρουσία, αποτροπή, ναυτικός εκσυγχρονισμός, αμυντική βιομηχανία, θαλάσσιες συνεργασίες.

Ιδιαίτερη σημασία, για την κατανόηση της πολιτικής «συμβατότητας» της «Γαλάζιας Πατρίδας», έχει το ότι ο Γκιουρντενίζ παρουσιάζεται ως κεμαλιστής. Αυτό δεν είναι λεπτομέρεια αυτοπροσδιορισμού. Εξηγεί πώς μια ιδέα με κοσμική και κρατικιστική αφετηρία μπόρεσε να υιοθετηθεί από μια διαφορετικής ιδεολογικής προέλευσης κυβέρνηση, ακριβώς επειδή προσφέρει κοινό έδαφος στο επίπεδο της «εθνικής ασφάλειας». Για τη Τουρκία, η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν χρειάζεται να είναι «ΑΚΡ» ή «αντι-ΑΚΡ» για να λειτουργεί ως κρατικό εργαλείο.

Τζιχάτ Γιαϊτζί και Γαλάζια Πατρίδα: Ο τεχνικός αρχιτέκτονας των χαρτών και των επιχειρημάτων

Ο Τζιχάτ Γιαϊτζί, επίσης απόστρατος του Τουρκικού Ναυτικού, συνδέεται περισσότερο με τη «συστηματοποίηση» της τουρκικής θέσης σε χάρτες, συντεταγμένες και νομικοπολιτικά επιχειρήματα. Αν ο Γκιουρντενίζ έδωσε μια ναυτική κοσμοθεωρία, ο Γιαϊτζί ταύτισε τη σχολή με συγκεκριμένα εργαλεία: αποτύπωση «θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας» με τρόπο που υπηρετεί τη λογική της Άγκυρας για περιορισμένη επίδραση νησιών, και εξειδίκευση μιας στρατηγικής που δεν μένει στην αρχή της ισχύος αλλά επιδιώκει να παρουσιαστεί ως «τεχνικά συνεπής».

Η δημόσια εικόνα του Γιαϊτζί συνδέθηκε έντονα με το τουρκολιβυκό μνημόνιο θαλάσσιας οριοθέτησης του 2019, το οποίο, κατά την τουρκική ανάγνωση, κατοχυρώνει μια γραμμή οριοθέτησης ανάμεσα στην Ανατολία και την αφρικανική ακτή, ενώ κατά την ελληνική θέση παραβλέπει την επίδραση της Κρήτης και των νησιών της περιοχής. Από αναλυτική σκοπιά, το σημαντικό εδώ είναι ότι το μνημόνιο λειτούργησε ως πολλαπλασιαστής έντασης: παράγει ανταγωνιστικές οριοθετήσεις και μεταφέρει την αντιπαράθεση από το επίπεδο θεωρητικών επιχειρημάτων σε διαχείριση κρίσεων «επί του πεδίου».

Ο Γιαϊτζί έχει επίσης συνδεθεί με την περίοδο μετά τις εκκαθαρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, κάτι που επηρεάζει το πώς η «Γαλάζια Πατρίδα» βρήκε θεσμικό χώρο. Ανεξάρτητα από εσωτερικές ισορροπίες, ο ρόλος του στο δημόσιο αφήγημα παραμένει αυτός του αξιωματικού που «μεταφράζει» τη στρατηγική σε τεχνική γλώσσα, ώστε να μπορεί να παρουσιαστεί ως θεμιτή διεκδίκηση και όχι ως αυθαίρετη επέκταση.

Κεμαλιστές και Γαλάζια Πατρίδα: Η κρατική συνέχεια πίσω από το δόγμα

Ένα από τα πιο παρεξηγημένα στοιχεία της συζήτησης είναι η ιδέα ότι η «Γαλάζια Πατρίδα» είναι αποκλειστικά «ερντογανική». Η έννοια γεννήθηκε σε περιβάλλον όπου το Ναυτικό είχε έντονη κοσμική και κρατικιστική κουλτούρα, και όπου η αντίληψη της απειλής διαμορφωνόταν από την εμπειρία της Κύπρου, τις κρίσεις στο Αιγαίο, την καχυποψία προς τις δυτικές ισορροπίες, καθώς και την ανάγκη αποτροπής σε θαλάσσιο πεδίο.

Οι Κεμαλιστές, ως πολιτικο-κρατική παράδοση, είχαν λόγο να αγκαλιάσουν μια θαλάσσια αφήγηση που ενισχύει την έννοια της κυριαρχίας και της «ενότητας του κράτους» απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις. Η σύνδεση της «Γαλάζιας Πατρίδας» με τη «ναυτική Τουρκία» και την ιδρυτική αυθεντία του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ δεν είναι απλώς συμβολική. Λειτουργεί ως μηχανισμός νομιμοποίησης: δείχνει ότι η θαλάσσια στρατηγική δεν είναι συγκυριακή επιλογή, αλλά οργανικό κομμάτι της εθνικής αφήγησης.

Ερντογάν και Γαλάζια Πατρίδα: πολιτικοποίηση, χρησιμότητα και ενοποιητικό αφήγημα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν είναι ο συγγραφέας της «Γαλάζιας Πατρίδας». Είναι ο πολιτικός που κατάφερε να την εντάξει στο κέντρο της δημόσιας γλώσσας, να την συνδέσει με την εικόνα μιας «ανερχόμενης» Τουρκίας και να την χρησιμοποιήσει ως ενοποιητικό πλαίσιο. Η χρησιμότητά της, για μια κυβέρνηση που χρειάζεται συχνά να συγχρονίσει διαφορετικά ακροατήρια, είναι προφανής: μπορεί να μιλήσει στον εθνικιστή, στον κρατικιστή, στον ψηφοφόρο που ενδιαφέρεται για ενέργεια και οικονομία, στον πολίτη που αντιλαμβάνεται τη διεθνή πολιτική ως ανταγωνισμό ισχύος.

Επιπλέον, η «Γαλάζια Πατρίδα» παρέχει «πολιτική κάλυψη» σε κινήσεις υψηλού ρίσκου. Σεισμικές έρευνες, NAVTEX, συνοδείες πλοίων, ασκήσεις μεγάλης κλίμακας και διπλωματικές συμφωνίες εμφανίζονται ως εφαρμογές ενός δόγματος που παρουσιάζεται στο εσωτερικό ως αυτονόητο. Η πολιτική επίπτωση είναι ότι η αποκλιμάκωση γίνεται δυσκολότερη, επειδή κάθε υποχώρηση κινδυνεύει να ερμηνευτεί ως υποχώρηση από την «πατρίδα».

Γαλάζια Πατρίδα: Τι περιλαμβάνει το δόγμα στην πλήρη του μορφή

Για να περιγραφεί επαρκώς η «Γαλάζια Πατρίδα», χρειάζεται να ειδωθεί ως πακέτο θέσεων και πρακτικών που αλληλοτροφοδοτούνται.

Πρώτο επίπεδο είναι η χωρική αποτύπωση: Στον δημόσιο τουρκικό λόγο, η «Γαλάζια Πατρίδα» εμφανίζεται ως εκτεταμένος θαλάσσιος χώρος ενδιαφέροντος σε Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ο οποίος αποδίδεται συχνά με συγκεκριμένη αριθμητική έκταση. Η αριθμητική δεν είναι απλώς στοιχείο εντυπώσεων. Μετατρέπει μια νομική-διπλωματική διεκδίκηση σε χειροπιαστή «ιδιοκτησιακή» αφήγηση. Δεύτερο επίπεδο είναι η νομική αφήγηση: Η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στην UNCLOS και υποστηρίζει ότι η οριοθέτηση πρέπει να βασίζεται στην ευθυδικία και στις ειδικές περιστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό προβάλλεται η ιδέα ότι νησιά κοντά σε μεγάλες ηπειρωτικές ακτές δεν μπορούν να δημιουργούν, κατά την τουρκική ανάγνωση, δυσανάλογη θαλάσσια επίδραση. Η ελληνική θέση, αντιθέτως, στηρίζεται στην αρχή ότι τα νησιά παράγουν θαλάσσιες ζώνες, με τις γνωστές εξαιρέσεις που προβλέπει η σύμβαση για ειδικές περιπτώσεις «βράχων». Το ουσιαστικό εδώ είναι ότι η «Γαλάζια Πατρίδα» επιχειρεί να μεταφέρει τη διαφορά από την ακαδημαϊκή νομική συζήτηση στο πεδίο της πολιτικής διαπραγμάτευσης υπό πίεση. Τρίτο επίπεδο είναι η στρατιωτική διάσταση και η αποτροπή: Το δόγμα προϋποθέτει ναυτικό εκσυγχρονισμό, διαρκή παρουσία, ικανότητα ελέγχου θαλάσσιων περιοχών, καθώς και ετοιμότητα κλιμάκωσης όταν η Άγκυρα θεωρεί ότι διακυβεύονται «κυριαρχικά δικαιώματα». Οι ασκήσεις τύπου «Mavi Vatan», με ταυτόχρονη δραστηριότητα σε τρεις θάλασσες, εντάσσονται σε αυτό το σκεπτικό ως προβολή ισχύος και ως εκπαίδευση για σενάρια κρίσης. Τέταρτο επίπεδο είναι η οικονομική και ενεργειακή διάσταση: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν παρουσιάζεται μόνο ως θέμα ασφάλειας, αλλά και ως πεδίο πόρων, εμπορίου και στρατηγικών διαδρομών. Η σύνδεση με υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και η ευρύτερη συζήτηση για θαλάσσιους πόρους, λειτουργεί ως επιχείρημα εσωτερικής νομιμοποίησης: η θάλασσα ως «πλούτος» που δεν πρέπει να «χαθεί». Πέμπτο επίπεδο είναι η διπλωματική χρησιμοποίηση: Το δόγμα παρέχει στη Τουρκία μια βάση για κινήσεις που στοχεύουν να ανατρέψουν ισορροπίες και να επιβάλουν την ανάγκη διαπραγμάτευσης. Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα: λειτουργεί ως νομικό κείμενο, αλλά και ως πολιτικό εργαλείο που δημιουργεί νέα δεδομένα στον χάρτη. Έκτο επίπεδο είναι η εσωτερική θεσμοποίηση: Όταν μια έννοια περνά σε σχολικά εγχειρίδια, αποκτά μια νέα μορφή ισχύος. Δεν είναι πλέον μόνο θέμα ειδικών, στρατηγών ή διπλωματών. Γίνεται μέρος της κοινωνικής «κοινής γνώσης» που καλλιεργείται από μικρή ηλικία, άρα αυξάνει το πολιτικό κόστος κάθε μελλοντικής αναθεώρησης γραμμής.

Γαλάζια Πατρίδα και Τουρκία στα σχολικά βιβλία: Όταν το δόγμα γίνεται μάθημα

Εδώ βρίσκεται μια λεπτομέρεια που φωτίζει πώς η Τουρκία μετατρέπει τη «Γαλάζια Πατρίδα» σε δομικό αφήγημα. Η έννοια εμφανίζεται στο σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας, σε γλώσσα που συνδέει διεθνές δίκαιο, κυριαρχία, ιστορική μνήμη και ιδρυτική αυθεντία. Το παρακάτω απόσπασμα αποτυπώνει το πλαίσιο όπως μεταφέρεται σε μαθητές της 9ης τάξης:

Το TCG Büyükada, πρώτο πλοίο της κλάσης Ada στο πλαίσιο του προγράμματος MILGEM του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού

Η «Γαλάζια Πατρίδα» αναφέρεται στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας στις οποίες η Τουρκία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με βάση τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της, κηρύσσει κυριαρχία. Στο ίδιο πλαίσιο, ως ζητήματα που αξιολογούνται μέσα στην έννοια της «Γαλάζιας Πατρίδας» παρουσιάζονται και όσα αφορούν δικαιώματα, συμφέροντα και κυριαρχία σε ύδατα που σχηματίζουν σύνορο ή είναι διασυνοριακά (ποτάμια, λίμνες κ.λπ.). Επιπλέον, η θαλάσσια ζώνη κυριαρχίας της Τουρκίας, εντός των συνόρων του Εθνικού Όρκου (Misâk-ı Millî), ορίζεται ως το όριο της Γαλάζιας Πατρίδας, δηλαδή ως το θαλάσσιο τμήμα της πατρίδας. Όπως υπογραμμίζεται από τα λόγια του Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασά στα τέλη του 15ου αιώνα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, «Όποιος κυριαρχεί στις θάλασσες, κυριαρχεί στον κόσμο», και από τα λόγια του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, «Η Τουρκία, που βρίσκεται στην ωραιότερη γεωγραφική θέση και είναι περικυκλωμένη από θάλασσες από τρεις πλευρές, έχει την ικανότητα, με τη βιομηχανία, το εμπόριο και τον αθλητισμό της, να αναθρέψει τον πιο προχωρημένο ναυτικό λαό. Πρέπει να ξέρουμε να αξιοποιούμε αυτή την ικανότητα. Πρέπει να σκεφτούμε τη ναυτοσύνη ως το μεγάλο εθνικό ιδανικό του Τούρκου και να το πετύχχουμε σε σύντομο χρόνο». Με βάση αυτό το σκεπτικό, τα κυριαρχικά δικαιώματα στις θάλασσες που βρίσκονται δίπλα στα εδάφη της Τουρκίας πρέπει να προστατεύονται όπως η μητέρα πατρίδα και οι θάλασσες να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για έναν Έλληνα αναλυτή, το ενδιαφέρον δεν είναι να «δραματοποιηθεί» η ύλη, αλλά να διαβαστεί ψύχραιμα ως δείκτης θεσμοποίησης. Η έννοια συνδέεται με διεθνές δίκαιο, με ιστορικές ρήσεις και με τον Ατατούρκ. Αυτό χτίζει μια αίσθηση συνέχειας και αυτονόητης νομιμότητας, καθιστώντας πιο δύσκολη την απο-πολιτικοποίηση του ζητήματος στο μέλλον.

Γαλάζια Πατρίδα και Τουρκία στην πράξη: Ασκήσεις, έρευνες, συμφωνίες, τετελεσμένα

Η επιχειρησιακή διάσταση της «Γαλάζιας Πατρίδας» φαίνεται καθαρά στις μεγάλες ναυτικές ασκήσεις που παρουσιάζονται ως επίδειξη ετοιμότητας και παρουσίας σε πολλαπλά θέατρα. Η λογική είναι συνεπής: ένα δόγμα που δηλώνει θαλάσσιες ζώνες ως ζωτικό χώρο χρειάζεται και την εικόνα ελέγχου, ακόμα και αν δεν υπάρχει πραγματική πρόθεση σύγκρουσης.

Στην Ανατολική Μεσόγειο, η πρακτική εφαρμογή συνδέθηκε με σεισμικές έρευνες και με την ενεργοποίηση μηχανισμών όπως NAVTEX, συχνά υπό συνοδεία πολεμικών μονάδων. Από την τουρκική οπτική, πρόκειται για άσκηση δικαιωμάτων. Από την ελληνική και κυπριακή οπτική, πρόκειται για μονομερείς ενέργειες σε περιοχές που θεωρούνται αντικείμενο κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτό το χάσμα ανάγνωσης είναι το «καύσιμο» των κρίσεων: η ίδια ενέργεια παρουσιάζεται ταυτόχρονα ως νόμιμη και ως παραβίαση, ανάλογα με το ποιος μιλά.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, πέρα από το νομικό του περιεχόμενο, λειτούργησε ως πολιτική κίνηση που επιδιώκει να σπάσει αυτό που η Άγκυρα αντιλαμβάνεται ως αποκλεισμό της από περιφερειακές ενεργειακές αρχιτεκτονικές. Δημιουργεί, επίσης, πεδίο ανταγωνισμού οριοθετήσεων, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο κλιμάκωσης, επειδή οι «γραμμές» δεν είναι πια θεωρητικές. Έχουν μπει σε χαρτί, άρα επηρεάζουν συμπεριφορές, σχεδιασμούς και συμμαχίες.

Διεθνές δίκαιο και Γαλάζια Πατρίδα: Δύο πλευρές που δεν τέμνονται εύκολα

Στον πυρήνα της αντιπαράθεσης βρίσκεται η σύγκρουση δύο νομικών αφηγήσεων. Η μία, που προβάλλεται από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, δίνει έμφαση στα δικαιώματα των νησιών και στη λογική ότι η UNCLOS έχει διαμορφώσει ευρύ πλαίσιο κανόνων, μέρος του οποίου θεωρείται εθιμικό. Η άλλη, που προβάλλεται από την Τουρκία, δίνει έμφαση στην ευθυδικία και στην ιδέα ότι η γεωγραφία επιβάλλει περιορισμούς στην «επίδραση» νησιών όταν βρίσκονται απέναντι από μεγάλες ηπειρωτικές ακτές.

Η «Γαλάζια Πατρίδα» επιχειρεί να μετατρέψει αυτή τη διαφορά σε πολιτικό αφήγημα: η Τουρκία ως χώρα που «δικαιούται» περισσότερο θαλάσσιο χώρο λόγω ηπειρωτικής ακτογραμμής. Αυτό είναι και το σημείο όπου το δόγμα αποκτά ιδιαίτερη δυναμική. Δεν αρκείται στη νομική επιχειρηματολογία. Προσπαθεί να καταστήσει την τουρκική ανάγνωση κοινό αίσθημα και μέτρο πατριωτισμού.

Γαλάζια Πατρίδα και Τουρκία: Αντιδυτισμός, ευρασιατική σκέψη και «στρατηγική αυτονομία»

Ένα από τα χαρακτηριστικά της «Γαλάζιας Πατρίδας» είναι η ιδεολογική της ευελιξία. Μπορεί να συνυπάρχει με λόγο «στρατηγικής αυτονομίας», με δυσπιστία προς τη Δύση, με αναζήτηση εναλλακτικών ισορροπιών και με την αίσθηση ότι η Τουρκία πρέπει να λειτουργεί ως αυτόνομος πόλος ισχύος. Αυτή η διάσταση δεν σημαίνει ότι η Τουρκία αποκόπτεται από τη Δύση. Σημαίνει ότι επιδιώκει να διαπραγματεύεται από θέση ισχύος, χρησιμοποιώντας τη γεωγραφία και τη ναυτική παρουσία ως μοχλό.

Όρια και αντιφάσεις της Γαλάζιας Πατρίδας: Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να πετύχει

Η «Γαλάζια Πατρίδα» ως δόγμα έχει εσωτερική συνοχή, έχει και όρια. Το πρώτο όριο είναι το διεθνές περιβάλλον και το κόστος κλιμάκωσης. Η ένταση στη θάλασσα επιβαρύνει οικονομία, επενδυτική εικόνα και συμμαχίες. Το δεύτερο όριο είναι η ίδια η ανάγκη της Τουρκίας για διαύλους με τη Δύση, είτε για τεχνολογία και εξοπλισμούς είτε για οικονομική σταθερότητα. Το τρίτο όριο είναι η επιχειρησιακή αντοχή: η διαρκής παρουσία έχει κόστος και απαιτεί πόρους, συντήρηση, πολιτική ανθεκτικότητα.

Ελικόπτερο SH-70 Sea Hawk προσγειώνεται στο TCG Anadolu

Παράλληλα, η ίδια η επιτυχία της «Γαλάζιας Πατρίδας» ως εθνικού αφηγήματος περιορίζει την ευελιξία της Τουρκίας. Όσο περισσότερο η έννοια μετατρέπεται σε «κανονικότητα» στη δημόσια σφαίρα, τόσο πιο δύσκολη γίνεται μια πολιτική αναδίπλωση, ακόμα και όταν θα ήταν διπλωματικά χρήσιμη.

Γιατί η Γαλάζια Πατρίδα αφορά την Ελλάδα ως μόνιμη συνθήκη

Για την Ελλάδα, η «Γαλάζια Πατρίδα» είναι σημαντική επειδή δεν είναι μεμονωμένο επεισόδιο. Είναι τρόπος σκέψης και πλαίσιο δράσης της Τουρκίας, με ρίζες στο Ναυτικό, με κεμαλική νομιμοποίηση, με πολιτική αξιοποίηση από τον Ερντογάν και με τάση θεσμοποίησης που φτάνει έως την εκπαίδευση.

Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική στρατηγική χρειάζεται σταθερότητα, συνδυασμό διπλωματίας και αποτροπής, νομική τεκμηρίωση, συμμαχίες και διαχείριση κρίσεων, χωρίς υπερβολές και χωρίς υποτίμηση της δυναμικής που έχει αποκτήσει η έννοια στην τουρκική δημόσια ζωή