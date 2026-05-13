Τον Ιούνιο φέρεται να σχεδιάζει η Άγκυρα την κατάθεση του νομοσχεδίου που θα εντάσσει τη «Γαλάζια Πατρίδα» στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας, σε μια κίνηση με έντονο πολιτικό και γεωστρατηγικό συμβολισμό για το Αιγαίο, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται σε πηγές του κυβερνώντος κόμματος AKP, το αυτοτελές νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στην τουρκική Εθνοσυνέλευση μετά το Μπαϊράμι (Kurban Bayramı), το οποίο ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου. Η χρονική αυτή αναφορά μεταφέρει πλέον το ενδιαφέρον στον Ιούνιο, όταν η Άγκυρα εμφανίζεται έτοιμη να περάσει από τη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας» σε θεσμική κατοχύρωση μέσω νόμου.

Η τουρκική πλευρά παρουσιάζει την πρωτοβουλία ως προσπάθεια «νομικής προστασίας» των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες της. Ωστόσο, στην Αθήνα η εξέλιξη παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν είναι μια ουδέτερη νομική έννοια, αλλά ένα αναθεωρητικό δόγμα που συνδέεται ευθέως με τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τι προβλέπει το σχέδιο της Άγκυρας

Σύμφωνα με τις ίδιες διαρροές, το νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο πλαίσιο ζητήματα που σήμερα είτε ρυθμίζονται από διαφορετικές νομοθεσίες είτε, κατά την τουρκική προσέγγιση, βρίσκονται σε νομικό κενό.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται:

η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη ,

, η υφαλοκρηπίδα ,

, τα όρια των θαλάσσιων ζωνών,

τα διεθνή ύδατα,

καθώς και το καθεστώς νησιών, νησίδων και βραχονησίδων που η Τουρκία χαρακτηρίζει «γκρίζες ζώνες».

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι με τον λεγόμενο «Νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας» θα καθοριστούν τα νομικά πρότυπα που θα εφαρμόζει η Τουρκία στις θαλάσσιες περιοχές που θεωρεί δικής της δικαιοδοσίας. Στην πράξη, όμως, μια τέτοια κίνηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο εσωτερικής νομιμοποίησης των τουρκικών διεκδικήσεων, ιδίως στο Αιγαίο.

Ο χάρτης της «Γαλάζιας Πατρίδας», όπως είναι κρεμασμένος σε γραφείο του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας

Το Αιγαίο και οι «γκρίζες ζώνες» στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά στις λεγόμενες «γκρίζες ζώνες», δηλαδή σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες των οποίων το καθεστώς επιχειρεί κατά καιρούς να αμφισβητήσει η Τουρκία.

Οι τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι το καθεστώς αυτών των γεωγραφικών σχηματισμών θα εξεταστεί στο πλαίσιο των αρχών του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Ωστόσο, η Αθήνα αντιμετωπίζει με καχυποψία τέτοιες διατυπώσεις, καθώς η Άγκυρα έχει μακρά ιστορία επιλεκτικής επίκλησης του διεθνούς δικαίου, ειδικά σε ό,τι αφορά το Αιγαίο.

Η ένταξη των «γκρίζων ζωνών» σε ένα νομοθέτημα που θα φέρει τον τίτλο ή τη λογική της «Γαλάζιας Πατρίδας» θεωρείται κίνηση υψηλού συμβολισμού. Δεν αφορά μόνο την εσωτερική τουρκική νομοθεσία, αλλά επιχειρεί να δημιουργήσει πολιτικό και νομικό αφήγημα, το οποίο θα μπορεί στη συνέχεια να αξιοποιηθεί διπλωματικά και επιχειρησιακά.

Συμμετοχή του τουρκικού ΥΠΕΞ και των Ενόπλων Δυνάμεων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην προετοιμασία της πρότασης νόμου έχουν ληφθεί υπόψη οι απόψεις του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η πρωτοβουλία δεν έχει μόνο κοινοβουλευτικό ή νομικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, φαίνεται να αποτελεί προϊόν συντονισμού ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία, τη διπλωματία και το στρατιωτικό κατεστημένο της Τουρκίας.

Η σύμπραξη αυτή δίνει στο νομοσχέδιο βαρύτερο χαρακτήρα, καθώς το μετατρέπει από μια απλή εσωτερική νομοθετική ρύθμιση σε πιθανό εργαλείο στρατηγικής πίεσης στις θαλάσσιες ζώνες.

Τι επιδιώκει η Τουρκία με τον νόμο

Η κίνηση της Άγκυρας μπορεί να διαβαστεί σε τρία επίπεδα.

Πρώτον, στο εσωτερικό ακροατήριο, η τουρκική κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανιστεί ως δύναμη που υπερασπίζεται τα «θαλάσσια σύνορα» και τα συμφέροντα της χώρας.

Δεύτερον, στο διπλωματικό πεδίο, η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει ένα θεσμικό αφήγημα γύρω από τις αξιώσεις της, ώστε να εμφανίζει τις μονομερείς διεκδικήσεις της ως δήθεν οργανωμένο νομικό πλαίσιο.

Τρίτον, στο επιχειρησιακό πεδίο, ένα τέτοιο νομοθέτημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μελλοντικές κινήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως NAVTEX, άδειες, έρευνες, παρενοχλήσεις ή αμφισβητήσεις δραστηριοτήτων τρίτων και ελληνικών φορέων.

Γιατί ο Ιούνιος έχει σημασία

Το γεγονός ότι η κατάθεση του νομοσχεδίου τοποθετείται χρονικά τον Ιούνιο δεν είναι αδιάφορο. Η Τουρκία φαίνεται να επιλέγει μια περίοδο κατά την οποία αυξάνεται η κινητικότητα στο Αιγαίο, τόσο λόγω τουριστικής περιόδου όσο και λόγω αυξημένης ναυτικής και αεροπορικής παρουσίας.

Παράλληλα, η θεσμοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας» μέσα στο καλοκαίρι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πολιτικό μήνυμα προς την Αθήνα, σε μια περίοδο που τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται ξανά σε φάση αυξημένης προσοχής.

Η χρονική συγκυρία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνδυαστεί με την τουρκική ρητορική των τελευταίων εβδομάδων και τις επαναλαμβανόμενες αναφορές σε θαλάσσιες ζώνες, καλώδια, ενεργειακά έργα και ελληνικές δραστηριότητες στο Αιγαίο.

Η Αθήνα μπροστά σε νέα πρόκληση

Για την Ελλάδα, το ζήτημα δεν είναι αν ένας τουρκικός νόμος μπορεί να αλλάξει το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορεί. Κανένα εσωτερικό νομοθέτημα της Τουρκίας δεν μπορεί να ακυρώσει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα ή να δημιουργήσει διεθνείς υποχρεώσεις για την Αθήνα.

Το πρόβλημα είναι διαφορετικό: η Τουρκία μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν τέτοιο νόμο ως πολιτικό και επιχειρησιακό εργαλείο για να εντείνει τις αμφισβητήσεις της στο πεδίο.

Γι’ αυτό και η ελληνική απάντηση δεν μπορεί να περιοριστεί σε απλή παρακολούθηση των εξελίξεων. Απαιτείται προετοιμασία σε τρία επίπεδα: διπλωματική κινητοποίηση, νομική τεκμηρίωση και σταθερή επιχειρησιακή παρουσία όπου απαιτείται.

Η Αθήνα καλείται να καταστήσει σαφές προς συμμάχους και εταίρους ότι η πιθανή ψήφιση του «Νόμου της Γαλάζιας Πατρίδας» δεν αποτελεί τεχνική εσωτερική ρύθμιση, αλλά προσπάθεια θεσμοποίησης ενός αναθεωρητικού δόγματος.

Το μήνυμα της Άγκυρας

Η επιλογή της Τουρκίας να μεταφέρει τη «Γαλάζια Πατρίδα» από τους χάρτες, τις δηλώσεις και τα στρατιωτικά δόγματα στην αίθουσα της Εθνοσυνέλευσης δείχνει ότι η Άγκυρα επιδιώκει να δώσει θεσμικό βάθος στις διεκδικήσεις της.

Το αν το νομοσχέδιο θα κατατεθεί τελικά τον Ιούνιο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μένει να επιβεβαιωθεί. Ωστόσο, οι διαρροές από μόνες τους λειτουργούν ήδη ως μήνυμα πίεσης προς την Αθήνα.

Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν είναι πλέον απλώς ένα σύνθημα. Η Τουρκία επιχειρεί να τη μετατρέψει σε νόμο. Και αυτό, ανεξάρτητα από τη νομική του ισχύ στο διεθνές επίπεδο, δημιουργεί ένα νέο και πιο επικίνδυνο κεφάλαιο στα ελληνοτουρκικά.