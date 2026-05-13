Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και κεντρικό σύνθημα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», η 18η Μαΐου 2026 μετατρέπεται σε μια παγκόσμια γιορτή πολιτισμού με αφορμή της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) αναδεικνύει φέτος τον ρόλο των πολιτιστικών χώρων ως γεφυρών που ενισχύουν τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των λαών.



Στην Ελλάδα, η καρδιά του εορτασμού χτυπά στην Ολυμπία. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων είναι οι φετινοί τιμώμενοι φορείς, συμβολίζοντας τις οικουμενικές αξίες. Η μεγάλη κεντρική εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 16 Μαΐου στις 19:00, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες να συνδεθούν με την ιστορία μέσα από ένα σύγχρονο πρίσμα βιωσιμότητας.



Τα μουσεία, ως αξιόπιστοι και ανοιχτοί χώροι, αποτελούν σημεία συνάντησης των ανθρώπων και των πολιτισμών. Σε μια εποχή κοινωνικής πόλωσης και άνισης πρόσβασης στη γνώση και τον πολιτισμό, έχουν τη δύναμη να λειτουργούν ως γέφυρες επικοινωνίας. Μέσα από τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης, με τη δημιουργία φιλόξενων και προσβάσιμων χώρων για όλους, τα μουσεία συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του διαλόγου, της συμπερίληψης και της ειρηνικής συνύπαρξης, όπως αναφέρει το Ελληνικό Τμήμα του ICOM, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Ο φετινός εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων ευθυγραμμίζεται με τους ακόλουθους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών:

Στόχος 10: Μείωση των Ανισοτήτων: μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών.

Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί: προώθηση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών.

Στόχος 17: Συνεργασίες για την επίτευξη των Στόχων: ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.