Η σειρά Grand Hotel έρχεται την Τετάρτη με ένα νέο επεισόδιο όπου η Αγγέλα φαίνεται να κρύβει από όλους ένα οδυνηρό μυστικό.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο την Τετάρτη στη σειρά Grand Hotel

Ο Πέτρος και η Αλίκη, τρελαμένοι από τη χαρά τους με την αποκάλυψη πως τελικά το παιδί που περιμένει η Αλίκη είναι σίγουρα του Πέτρου, δεν μπορούν να το πιστέψουν. Είναι, επιτέλους μαζί, ευτυχισμένοι και γεμάτοι όνειρα. Η σκέψη, όμως, του Άρη και πώς θα του αποκαλύψουν την αλήθεια, τους απασχολεί πολύ…

Ο Χαραλάμπης, παρόλο που πηγαίνει μαζί με την Δούκισσα στην τράπεζα, δεν καταφέρνει να πάρει το δάνειο για να φτιάξει τα σπίτια του μαχαλά. Τρομερά πιεσμένη η Σουμέλα από την πρόταση του γιου της να την πάρει μαζί του στο εξωτερικό, δεν ξέρει τι να κάνει και συνεχίζει να του κρύβει τον γάμο της με τον Βλαδίμηρο. Η Αγγέλα παίρνει την πρωτοβουλία να του μιλήσει η ίδια, αφού η Σουμέλα δεν έχει τη δύναμη να το κάνει. Η αντίδρασή του θα τους σοκάρει όλους…

Η Μελίνα συναντιέται κρυφά με τον Μάρκο και προσπαθούν να βρουν τρόπο για να συνεχίσουν να βλέπονται, χωρίς να τους πάρει είδηση ο Χατζημήτρος. Ο Πέτρος έρχεται αντιμέτωπος με τον Χατζημήτρο και του λέει πως δεν πρόκειται να πάρουν πίσω την απολογία τους με την Αλίκη.

Η Αγγέλα φαίνεται να κρύβει από όλους – και περισσότερο από τον Νικόλα – ένα οδυνηρό μυστικό, το οποίο μάλλον μοιράζεται μόνο με τον Χρόνη… Τελικά, η Αλίκη, αποκαλύπτει στον Άρη το μεγάλο μυστικό που δεν του έχουν πει οι γονείς του … πως δεν μπορεί να κάνει παιδιά.