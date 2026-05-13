Σοκ προκαλεί η θρασύτατη κλοπή ενός ανεκτίμητου θρησκευτικού θησαυρού στη βόρεια Τσεχία, με την αστυνομία να εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη που κατάφερε να αρπάξει την κάρα της Αγίας Ζντισλάβα του Λέμπερκ, λείψανο ηλικίας 800 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε στη βασιλική του Αγίου Λαυρεντίου στο Γιαμπλόνε, όπου ο δράστης έσπασε την προθήκη και διέφυγε τρέχοντας ανάμεσα στα παγκάκια του ναού.



Μια θολή λήψη από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας δείχνει μια σκοτεινή σιλουέτα να κρατά το ιερό λείψανο στα χέρια. Η Αγία Ζντισλάβα, που έζησε τον 13ο αιώνα, υπήρξε σύμβολο γενναιοδωρίας και προσφοράς προς τους φτωχούς, ενώ η αγιοποίησή της το 1995 είχε παγκόσμια απήχηση. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για την τύχη του κειμηλίου, καθώς η ιστορική και πνευματική του αξία είναι αδύνατο να αποτιμηθεί σε χρήμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



«Αυτά είναι καταστροφικά νέα», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος της Πράγας Στάνισλαβ Πρίμπιλ στο πρακτορείο ειδήσεων CTK.



«Η κάρα ήταν αντικείμενο ευλάβειας από προσκυνητές… Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος σχεδόν μέρα μεσημέρι κλέβει από την εκκλησία ένα λείψανο του οποίου η αξία είναι πάνω απ’ όλα ιστορική αλλά και πνευματική για τους πιστούς».



Η αστυνομία αναγνώρισε τον ύποπτο ως ένα άνδρα, αλλά μια εκπρόσωπος αργότερα δήλωσε ότι δεν ήταν σίγουρη και αξιολογείται υλικό από την κάμερα ασφαλείας.