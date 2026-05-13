Σε μια κίνηση που κλιμακώνει την παγκόσμια γεωπολιτική ένταση, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκαθάρισε πως η Ρωσία δεν πρόκειται να σταματήσει τον εξοπλιστικό της μαραθώνιο και θα συνεχίσει να εκσυγχρονίζει τις πυρηνικές της δυνάμεις.



Ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε την περαιτέρω αναβάθμιση των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της χώρας, δίνοντας έμφαση στην κατασκευή πυραυλικών συστημάτων νέας γενιάς. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, τα όπλα αυτά θα έχουν την ικανότητα να διαπερνούν οποιαδήποτε υφιστάμενη ή μελλοντική αντιπυραυλική ασπίδα, καθιστώντας τα πρακτικά ανίκητα.



Το πιο ανησυχητικό σημείο της στρατηγικής του Κρεμλίνου είναι η επικείμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυραύλου Sarmat. Ο Πούτιν επιβεβαίωσε ότι ο νέος αυτός υπερπύραυλος, ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές και να πλήξει στόχους σε τεράστιες αποστάσεις, θα είναι έτοιμος για ανάπτυξη έως το τέλος του έτους.



Η εμβέλειά του καλύπτει πλήρως την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ισχύος προς τη Δύση, ενώ τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων μεταδίδουν πως η Μόσχα θωρακίζεται απέναντι σε κάθε απειλή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.