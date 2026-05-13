Η Βαλένθια φρόντισε ώστε η Roig Arena να είναι ντυμένη στα πορτοκαλί για το Game 5 με τον Παναθηναϊκό στα play off της Euroleague, στέλνοντας το μήνυμά της στους φιλάθλους που θα κατακλύσουν τις εξέδρες.
Η ισπανική ομάδα κατάφερε να νικήσει δύο φορές στο Telecom Center Athens και να κάνει το 2-2, οπότε η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει το βράδυ της Τετάρτης 813/5, 22:00) στην έδρα της.
Μια έδρα που θα είναι ντυμένη στα πορτοκαλί καθώς η Βαλένθια φρόντισε να αφήσει από ένα μπλουζάκι σε κάθε θέση, με τη φιγούρα του Πέδρο Μαρτίνεθ πάνω σε αυτό, ενώ υπάρχει και το εξής μήνυμα: «Θα είναι μακρύς ο δρόμος».
Οι Ισπανοί ζητάνε από τον κόσμο να πάνε από νωρίς στο γήπεδο και όλη η μπασκετική Ευρώπη θα έχει στραμμένο το βλέμμα της στη Roig Arena, όπου θα γίνει γνωστό ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four, αντιμετωπίζοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό.
🧡🧡🧡 #TotsDeTaronja— Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 13, 2026
Hoy tenemos camisetas en cada asiento, conmemorativas para un día especial
Entra con tiempo y… 𝙥𝙤𝙣𝙩𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙖𝙢𝙞𝙨𝙚𝙩𝙖
🚶 𝘓𝘭𝘢𝘳𝘨 𝘴𝘦𝘳𝘢̀ 𝘦𝘭 𝘤𝘢𝘮𝘪́
El @RoigArena, preparado para el Game 5
¡Abrimos a las 19:30h! 😎
