Η Βαλένθια φρόντισε ώστε η Roig Arena να είναι ντυμένη στα πορτοκαλί για το Game 5 με τον Παναθηναϊκό στα play off της Euroleague, στέλνοντας το μήνυμά της στους φιλάθλους που θα κατακλύσουν τις εξέδρες.

Η ισπανική ομάδα κατάφερε να νικήσει δύο φορές στο Telecom Center Athens και να κάνει το 2-2, οπότε η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει το βράδυ της Τετάρτης 813/5, 22:00) στην έδρα της.

Μια έδρα που θα είναι ντυμένη στα πορτοκαλί καθώς η Βαλένθια φρόντισε να αφήσει από ένα μπλουζάκι σε κάθε θέση, με τη φιγούρα του Πέδρο Μαρτίνεθ πάνω σε αυτό, ενώ υπάρχει και το εξής μήνυμα: «Θα είναι μακρύς ο δρόμος».

Οι Ισπανοί ζητάνε από τον κόσμο να πάνε από νωρίς στο γήπεδο και όλη η μπασκετική Ευρώπη θα έχει στραμμένο το βλέμμα της στη Roig Arena, όπου θα γίνει γνωστό ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four, αντιμετωπίζοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό.