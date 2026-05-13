Ο Ολυμπιακός δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα απέναντι στον Κολοσσό παρά τις απουσίες του και τον διέλυσε με 117-76, στο πρώτο παιχνίδι για τους προημιτελικούς της Stoiximan Basket League.

Μπορεί οι Βεζένκοβ, Φουρνιέ, Χολ, Τζόζεφ, ΜακΚίσικ και Φαλ να μην ήταν διαθέσιμοι, αυτό όμως δεν επηρέασε καθόλου τους «ερυθρόλευκους» που μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 18-4 στο 4′.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν φανερό ότι δεν μπορούσαν να σταματήσουν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία σκόραρε όποτε ήθελε και όπως ήθελε, με αποτέλεσμα να είναι μπροστά με 35-15 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Με τον Λαρεντζάκη να περνάει στο ματς στο δεύτερο και να πετυχαίνει 12 πόντους ο Ολυμπιακός όχι απλά δεν σταμάτησε αλλά συνέχισε ακόμη πιο εντυπωσιακά, πετυχαίνοντας 70 πόντους (!) στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε με σκορ 70-35!

Το παιχνίδι, βασικά, ήταν μια καλή προπόνηση για τους «ερυθρόλευκους» που είχαν τον απόλυτο έλεγχο και έκαναν ό,τι ήθελαν, με το σκορ να είναι 93-55 στο 30′ και την ομάδα του Μπαρτζώκα να παραμένει σοβαρή μέχρι και τη λήξη, παίρνοντας τη νίκη με 117-76.

Τα δεκάλεπτα: 35-15, 70-35, 93-55, 117-76