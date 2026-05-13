Στο επίκεντρο ενός νέου κύκλου δημοσιευμάτων γύρω από τον Εμανουέλ Μακρόν και τη Μπριζίτ Μακρόν βρίσκεται τις τελευταίες ώρες το όνομα της Γκολσιφτέχ Φαραχανί, της Ιρανής ηθοποιού με διεθνή καριέρα, η οποία έχει ζήσει για χρόνια στο Παρίσι και θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες καλλιτεχνικές φωνές της ιρανικής διασποράς.

Το όνομά της επανήλθε στην επικαιρότητα μετά από δημοσιεύματα που συνδέουν την ίδια με τις φήμες γύρω από την ένταση στο προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που επικαλούνται νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Φλοριάν Ταρντίφ, η πολυσυζητημένη σκηνή στην οποία η Μπριζίτ Μακρόν εμφανίζεται να σπρώχνει ή να χτυπά στο πρόσωπο τον Γάλλο πρόεδρο κατά την άφιξή τους στο Βιετνάμ, φέρεται να συνδέεται με μήνυμα από την Ιρανή ηθοποιό.

Η ίδια η Φαραχανί, πάντως, φέρεται να έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ερωτική σχέση, ενώ ο Μακρόν είχε υποβαθμίσει το περιστατικό ως ιδιωτική, παιχνιδιάρικη στιγμή του ζευγαριού.

Η γυναίκα που έγινε από ηθοποιός σύμβολο ελευθερίας

Η Γκολσιφτέχ Φαραχανί δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο της διεθνούς showbiz. Γεννημένη στην Τεχεράνη στις 10 Ιουλίου 1983, με πραγματικό όνομα Ραχαβάρντ Φαραχανί, μεγάλωσε σε οικογένεια καλλιτεχνών. Ο πατέρας της, Μπεχζάντ Φαραχανί, είναι σκηνοθέτης και ηθοποιός, ενώ και η αδελφή της, Σαγάγεγ Φαραχανί, ακολούθησε καριέρα στην υποκριτική. Από μικρή ασχολήθηκε με τη μουσική και το πιάνο, πριν στραφεί οριστικά στον κινηματογράφο.

Η πρώτη μεγάλη αναγνώριση ήρθε πολύ νωρίς. Σε ηλικία μόλις 14 ετών πρωταγωνίστησε στην ταινία «The Pear Tree» του Νταριούς Μεχρτζουί και κέρδισε βραβείο στο Φεστιβάλ Fajr της Τεχεράνης, ανοίγοντας τον δρόμο για μια καριέρα που σύντομα θα ξεπερνούσε τα σύνορα του Ιράν.

Το Χόλιγουντ, ο Ντι Κάπριο και η σύγκρουση με το ιρανικό καθεστώς

Η στιγμή που άλλαξε τη ζωή της ήρθε το 2008, όταν συμμετείχε στην ταινία «Body of Lies» του Ρίντλεϊ Σκοτ, δίπλα στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τον Ράσελ Κρόου. Η συμμετοχή της αυτή την έκανε την πρώτη Ιρανή ηθοποιό με έδρα το Ιράν που εμφανίστηκε σε μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, αλλά παράλληλα την έφερε σε σύγκρουση με τις ιρανικές αρχές.

Μετά την εμφάνισή της στη διεθνή κινηματογραφική σκηνή, η Φαραχανί βρέθηκε αντιμέτωπη με πιέσεις στην πατρίδα της. Δημοσιεύματα της εποχής ανέφεραν ότι της απαγορεύτηκε προσωρινά να ταξιδέψει, ενώ στη συνέχεια η ίδια εγκατέλειψε το Ιράν και εγκαταστάθηκε στη Γαλλία. Η εικόνα της χωρίς χιτζάμπ και η διεθνής της πορεία την κατέστησαν πρόσωπο-σύμβολο για πολλούς Ιρανούς που βλέπουν στο πρόσωπό της μια γυναίκα που πλήρωσε ακριβά την καλλιτεχνική και προσωπική της ανεξαρτησία.

Από το Παρίσι στις Κάννες και το Netflix

Μετά την εγκατάστασή της στην Ευρώπη, η Φαραχανί κατάφερε να χτίσει μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνή καριέρα. Έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως ο Τζιμ Τζάρμους, ο Ατίκ Ραχίμι, η Μαρζάν Σατραπί και η Ζουλιά Ντικουρνό, ενώ έχει εμφανιστεί σε ταινίες όπως «About Elly», «The Patience Stone», «Paterson», «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales», «Extraction» και «Extraction 2».

Η παρουσία της στις Κάννες είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια. Το επίσημο προφίλ της στο Φεστιβάλ των Καννών καταγράφει συμμετοχές της σε ταινίες όπως «Paterson», «Girls of the Sun», «Brother and Sister» και «Alpha», η οποία προβλήθηκε στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του 2025.

Παράλληλα, η συμμετοχή της στη Berlinale του 2023 ως μέλος της διεθνούς κριτικής επιτροπής επιβεβαίωσε το κύρος της στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Η ίδια βρέθηκε τότε στην κριτική επιτροπή υπό την προεδρία της Κρίστεν Στιούαρτ, μαζί με άλλες προσωπικότητες του διεθνούς σινεμά.

Η υποψηφιότητα στα César και η διεθνής αναγνώριση

Ένας από τους πιο σημαντικούς ρόλους της ήταν στην ταινία «The Patience Stone», όπου η ερμηνεία της την οδήγησε σε υποψηφιότητα για το βραβείο Most Promising Actress στα γαλλικά βραβεία César. Η ταινία, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Ατίκ Ραχίμι, ενίσχυσε την εικόνα της Φαραχανί ως ηθοποιού που επιλέγει απαιτητικούς, πολιτικά και κοινωνικά φορτισμένους ρόλους.

Η ίδια δεν περιορίστηκε ποτέ στο στενό πλαίσιο της mainstream βιομηχανίας. Αντίθετα, κινήθηκε ανάμεσα στο καλλιτεχνικό σινεμά, τις διεθνείς παραγωγές και τις μεγάλες πλατφόρμες, διατηρώντας την εικόνα μιας ηθοποιού που κουβαλά έντονο πολιτικό και προσωπικό φορτίο.

Γιατί το όνομά της προκαλεί τόσο θόρυβο

Το ενδιαφέρον γύρω από τη Φαραχανί δεν έχει να κάνει μόνο με την υποτιθέμενη σύνδεσή της με τον Γάλλο πρόεδρο. Έχει να κάνει και με το ίδιο το προφίλ της: μια γυναίκα που γεννήθηκε στο Ιράν, συγκρούστηκε με το καθεστώς, αυτοεξορίστηκε, έφτιαξε καριέρα στη Γαλλία και έγινε διεθνές πρόσωπο του κινηματογράφου.

Αυτό ακριβώς κάνει την εμπλοκή του ονόματός της στα δημοσιεύματα για τον Μακρόν ακόμη πιο εκρηκτική. Δεν πρόκειται για μια άγνωστη ηθοποιό, αλλά για μια προσωπικότητα με πολιτικό βάρος, διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχυρό συμβολισμό.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που επικαλούνται το βιβλίο του Florian Tardif, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να είχε μια «πλατωνική σχέση» με την ηθοποιό, με μηνύματα που προκάλεσαν ένταση στο προεδρικό ζεύγος. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ερωτικής σχέσης, ενώ η ίδια η Φαραχανί φέρεται να αρνείται οποιαδήποτε ρομαντική εμπλοκή.

Το βίντεο με τη Μπριζίτ και η εκδοχή του Ελιζέ

Το βίντεο από την επίσκεψη του Εμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν στο Βιετνάμ είχε προκαλέσει διεθνή συζήτηση, καθώς έδειχνε τη σύζυγο του Γάλλου προέδρου να κάνει μια απότομη κίνηση προς το πρόσωπό του κατά την έξοδό τους από το αεροσκάφος. Ο Μακρόν είχε δηλώσει τότε ότι το ζευγάρι απλώς αστειευόταν, ενώ το Ελιζέ είχε επιχειρήσει να υποβαθμίσει το θέμα, παρουσιάζοντάς το ως ιδιωτική στιγμή που παρερμηνεύτηκε.

Η επαναφορά του περιστατικού μέσα από το βιβλίο και η σύνδεσή του με την Γκολσιφτέχ Φαραχανί έδωσαν νέα διάσταση σε μια ιστορία που είχε ήδη γίνει viral. Πλέον, το ερώτημα δεν αφορά μόνο το βίντεο, αλλά και το αν υπήρξε πράγματι παρασκήνιο πίσω από την ένταση.

Η Φαραχανί ως πολιτικό και πολιτισμικό σύμβολο

Πέρα από την καριέρα της, η Γκολσιφτέχ Φαραχανί έχει συνδεθεί με την κριτική απέναντι στο ιρανικό καθεστώς και τη στήριξη των κινημάτων ελευθερίας στο Ιράν. Τα τελευταία χρόνια έχει τοποθετηθεί υπέρ των διαδηλώσεων που ξέσπασαν μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμινί, ενώ το όνομά της εμφανίζεται συχνά σε διεθνή ρεπορτάζ για καλλιτέχνες της ιρανικής διασποράς που αντιδρούν στην καταστολή.

Αυτό το προφίλ τη διαφοροποιεί από την τυπική εικόνα μιας σταρ του σινεμά. Η Φαραχανί δεν είναι απλώς ηθοποιός. Είναι μια γυναίκα που έγινε σύμβολο σύγκρουσης ανάμεσα στην τέχνη, την πολιτική, τη θρησκευτική καταπίεση και την προσωπική ελευθερία.

Η «πέτρα του σκανδάλου» ή θύμα φημών;

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Γκολσιφτέχ Φαραχανί είναι πράγματι η «πέτρα του σκανδάλου» ή αν το όνομά της χρησιμοποιείται σε μια ιστορία που συνδυάζει πολιτική, προσωπική ζωή και μιντιακή υπερβολή.

Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί παραμένουν στο επίπεδο ισχυρισμών και δημοσιογραφικών αναφορών. Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση σχέσης με τον Εμανουέλ Μακρόν, ενώ η πλευρά του Γάλλου προέδρου είχε ήδη επιχειρήσει να κλείσει τη συζήτηση γύρω από το βίντεο, κάνοντας λόγο για παρερμηνεία μιας προσωπικής στιγμής.

Ωστόσο, η ιστορία έχει όλα τα στοιχεία που την κάνουν να κυριαρχεί στη διεθνή επικαιρότητα: έναν πρόεδρο, μια Πρώτη Κυρία, ένα viral βίντεο, μια εξόριστη Ιρανή σταρ και ένα βιβλίο που υπόσχεται παρασκήνιο πίσω από τις κλειστές πόρτες του Ελιζέ.

Και κάπως έτσι, η Γκολσιφτέχ Φαραχανί, μια ηθοποιός που έγινε γνωστή για το ταλέντο, την τόλμη και την εξορία της, βρίσκεται ξαφνικά στο κέντρο μιας ιστορίας που ξεπερνά τον κινηματογράφο και αγγίζει την καρδιά της γαλλικής πολιτικής σκηνής.