Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού από την Πέμπτη, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να προειδοποιεί για δεκαήμερο έντονης αστάθειας, που θα φέρει μπόρες, τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η σύγκρουση ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βόρεια με τις θερμότερες αέριες μάζες της εποχής θα δημιουργήσει συνθήκες που ευνοούν καθημερινά φαινόμενα αστάθειας, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ιδιαίτερα προς το απόγευμα και τη νύχτα, αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι δυτικοί άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και τα 7 μποφόρ, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Στην Αθήνα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι δυτικοί άνεμοι θα είναι ισχυροί, ιδιαίτερα στα δυτικά τμήματα της Αττικής, αγγίζοντας τα 6 μποφόρ, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παρουσιάσει μεγαλύτερη αστάθεια τις επόμενες ημέρες. Το πρωί θα επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτύσσονται νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, με πιθανότητα για μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Δεκαήμερο με καταιγίδες και πιθανό χαλάζι

Από την Πέμπτη και για περίπου δέκα ημέρες, η χώρα θα επηρεαστεί από ασταθείς αέριες μάζες, δημιουργώντας επαναλαμβανόμενο μοτίβο αστάθειας.

Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, το δυτικό και βόρειο Αιγαίο και τα ορεινά της Πελοποννήσου.

Τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως από το μεσημέρι έως και αργά το απόγευμα και κατά τόπους ενδέχεται να είναι έντονα, συνοδευόμενα από ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το μοτίβο του καιρού θα επαναλαμβάνεται σχεδόν καθημερινά.