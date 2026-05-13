Εφιαλτικές στιγμές έζησαν οι κάτοικοι στα βόρεια παράλια της Τουρκίας, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις μετέτρεψαν τους δρόμους σε ορμητικά ποτάμια, ενώ στην επαρχία της Σαμψούντας, η ξαφνική νεροποντή προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 άνθρωποι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο με τραύματα, καθώς η ορμή του νερού ήταν τέτοια που σπίτια, καταστήματα και υποδομές παραδόθηκαν στις λάσπες μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Ορχάν Ταβλί, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία, αφού τέσσερις γειτονιές βυθίστηκαν στο νερό μέσα σε μόλις δέκα λεπτά. Τα ρέματα υπερχείλισαν, παρασύροντας οχήματα και προκαλώντας χάος στο οδικό δίκτυο.

Στην περιοχή Χάβζα, οι αρχές αποφάσισαν να κρατήσουν κλειστά τα σχολεία, ενώ συνεργεία έκτακτης ανάγκης δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απομακρύνουν τα φερτά υλικά και τις λάσπες από τις πληγείσες ζώνες.

Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοια ακραία φαινόμενα, ξυπνώντας μνήμες από την τραγωδία του 2021, όταν περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Οι τουρκικές αρχές παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι υποδομές δοκιμάζονται για άλλη μια φορά από τη μανία της φύσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.