Ο φυγόδικος επιχειρηματίας Τζο Λόου, που μέχρι προσφάτως ήταν πολιτογραφημένος και ως Κύπριος πολίτης, ζήτησε απονομή χάριτος από τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εμπλέκεται σε απάτη 4,5 δισ. δολαρίων.

Ο επιχειρηματίας κατηγορείται από τις αμερικανικές αρχές ως εγκέφαλος του σκανδάλου της 1MDB (1Malaysia Development Berhad), όπου υπεξαιρέθηκαν παραπάνω από 4,5 δισ. δολάρια και χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά πολυτελών ακινήτων, γιοτ, έργων τέχνης, αλλά και για τη χρηματοδότηση χολιγουντιανών ταινιών.

Ο Λόου, με καταγωγή από τη Μαλαισία, παραμένει ασύλληπτος εδώ και μία δεκαετία και μέχρι το 2024 ήταν πολιτογραφημένος Κύπριος, απόφαση που ανακλήθηκε εκείνη τη χρονιά, μετά από σφοδρές αντιδράσεις, ανέφερε δημοσίευμα του philenews.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, ο επιχειρηματίας ζητά χάρη από τον Τραμπ και ως αντάλλαγμα προσφέρει τις υπηρεσίες του. «Μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη σημαντικών επιχειρηματικών ή διακρατικών συμφωνιών», ανέφερε εκπρόσωπός του.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι ακόμη δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός που λαμβάνει την τελική απόφαση για οποιαδήποτε ενέργεια σχετική με τη χορήγηση χάριτος. Η ένδειξη “σε εκκρεμότητα” στον ιστότοπο του υπουργείου Δικαιοσύνης απλώς υποδηλώνει ότι κάποιος επέλεξε να υποβάλει αίτηση, όπως έχει το δικαίωμα να κάνει ο καθένας», είπε σε δημοσιογράφους.

Τι είναι το σκάνδαλο της 1MDB

Το σκάνδαλο 1MDB αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις κρατικής διαφθοράς, υπεξαίρεσης και ξεπλύματος χρήματος παγκοσμίως και ξέσπασε το 2009. Περισσότερα από 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια έκαναν φτερά από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Μαλαισίας (1Malaysia Development Berhad) και τα χρήματα αυτά διοχετεύθηκαν παράνομα σε υπεράκτιες εταιρείες

Μάλιστα, ο αντίκτυπος του σκανδάλου ήταν τέτοιος, που οδήγησε στην πτώση του πρώην πρωθυπουργού της Μαλαισίας Νατζίμπ Ραζάκ, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση, και έμπλεξε μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία, μεταξύ των οποίων η Goldman Sachs και η JPMorgan Chase.

Η Goldman Sachs παραδέχτηκε ότι κατέβαλε δωροδοκίες ύψους άνω του 1 δισ. δολαρίων για να εξασφαλίσει αναλήψεις εκδόσεων και κατέβαλε δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο συμβιβασμών για το σκάνδαλο, έγραψαν οι Financial Times.

Ακόμη, η JPMorgan συμφώνησε να καταβάλει 330 εκατ. δολάρια στην κυβέρνηση της Μαλαισίας πέρυσι, προκειμένου να διευθετήσει τις αξιώσεις που αφορούσαν τον ρόλο της στο σκάνδαλο, χωρίς να παραδεχτεί την ευθύνη της.