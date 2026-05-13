Χαιρετάει ο Γκαρθία

Αλλαγές περιμένουν όλοι στον Ολυμπιακό έτσι όπως εξελίχθηκε η φετινή σεζόν και η πρώτη θα είναι η αποχώρηση του Γκαρθία. Το συμβόλαιο του 35χρονου χαφ λήγει και παρά το γεγονός ότι είναι από τους αγαπημένους παίκτες του Μεντιλίμπαρ δεν αναμένεται κάποια πρόταση για την ανανέωσή του. Ήδη μάλιστα στην Ισπανία έχουν αρχίσει να γράφουν για την επικείμενη αποχώρησή του και φυσικά δεν θα είναι ο μοναδικός από το φετινό ρόστερ που θα αποχωρήσει. Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στους ερυθρόλευκους θα γίνουν και θα αρχίσουν αμέσως μετά το τέλος των πλέι οφ.

Αποφασίζουν από κοινού

Το θέμα του προπονητή είναι αυτό που «καίει» περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τους οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι περιμένουν την απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ήδη κυκλοφορούν διάφορα σενάρια, την τελική απόφαση όμως θα την πάρει ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο οποίος έχει στηρίξει τον Μεντιλίμπαρ όσο κανέναν άλλο προπονητή. Όχι ότι δεν το αξίζει ο Ισπανός, θα είναι πάντα άλλωστε ο προπονητής που έφερε ευρωπαϊκή κούπα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ντε φάκτο ο «Μέντι» θα έχει πάντα δίκιο και δεν θα φταίει ποτέ για τίποτα. Οι σχέσεις των δύο πάντως είναι παραπάνω από άριστες και θα αποφασίσουν από κοινού μετά τη συζήτηση που θα έχουν.

Από τον Καλοσκάμη εξαρτάται

Τρεις μέρες έχουν περάσει από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ήδη κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για τις μεταγραφές που θα κάνει η ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι ονόματα δεν ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή γιατί οι κιτρινόμαυροι έχουν φροντίσει ώστε να μη διαρρεύσει τίποτα ενώ τα πράγματα είναι λίγο-πολύ ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά το ποιοι θα αποχωρήσουν. Αυτό που είναι λιγότερο ξεκάθαρο είναι το τι θα γίνει με τον Καλοσκάμη, όχι τόσο επειδή κάνουν δεύτερες σκέψεις στην Ένωση αλλά επειδή θα πρέπει να αποφασίσει ο ίδιος τι θέλει να κάνει. Αν δηλαδή ζητήσει να φύγει, να πάει κάπου όπου θα παίζει περισσότερο, δεν θα του κλείσουν την πόρτα. Ο ίδιος θα αποφασίσει για το μέλλον του.

Ενοχλημένοι με Μεντιλίμπαρ

Στην ΑΕΚ δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι Super League και ΕΠΟ δεν έχουν δώσει ακόμη συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δυσαρέσκεια όμως υπάρχει και για τον… Μεντιλίμπαρ. Σε αντίθεση με τον Λουτσέσκου, ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν συνεχάρη τους κιτρινόμαυρους για τον τίτλο και στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν κρύβουν ότι αυτό τους ενόχλησε γιατί έχουν σχηματίσει άλλη εικόνα για τον Ισπανό. Περίμεναν ότι θα έδειχνε ανωτερότητα και θα έδινε τα συγχαρητήριά του, ειδικά από τη στιγμή που στο παρελθόν, πέρυσι για την ακρίβεια, είχε φτάσει στο σημείο να… δίνει συμβουλές στον Αλμέιδα για το πώς θα έπρεπε να παίζει.

Έγινε… κωμωδία η κατάσταση

Για γέλια και για κλάματα είναι η κατάσταση στον Παναθηναϊκό, με την ομάδα σε ρόλο κομπάρσου στα πλέι οφ και τον Μπενίτεθ με τη διοίκηση να παίζουν… κρυφτό. Οι διοικούντες δεν έχουν πει τίποτα στον Ισπανό για διακοπή της συνεργασίας τους στο τέλος της σεζόν και ο ίδιος, ενώ ενημερώνεται για όσα γράφονται καθημερινά, στις δηλώσεις του αναφέρεται στο πρότζεκτ που υπάρχει για το μέλλον και στη δουλειά που γίνεται με γνώμονα την επόμενη σεζόν. Ο ένας κοροϊδεύει τον άλλο δηλαδή, τη στιγμή που όλος ο κόσμος ξέρει πλέον ότι πλησιάζει το διαζύγιο. Ασχέτως αν ακόμη δεν υπάρχει συμφωνία με κανέναν για την αντικατάστασή του.