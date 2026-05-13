Η Βάσια Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε αναδίπλωση για τη φράση «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί», που είχε απευθύνει στον Αλέξη Τσίπρα on air, χαρακτηρίζοντάς την σε ανάρτησή της στο Facebook «ατυχή διατύπωση» που δεν την εκφράζει, ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση.

Τόνισε ότι ο πολιτικός διάλογος «οφείλει να είναι σκληρός, αλλά με όρια, θεσμικότητα, σεβασμό και στη βάση επιχειρημάτων» και πως γι’ αυτό θεωρεί σωστό να αποσαφηνίσει τη θέση της και «να κλείσει το ζήτημα εδώ».

Παρά τη μερική ανασκευή, η Αναστασίου πέρασε στην αντεπίθεση, επισημαίνοντας ότι δεν επιδεικνύεται πάντα η ίδια ευαισθησία για άλλες βαριές πολιτικές επιθέσεις στο παρελθόν. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Αλέξης Τσίπρας «ουδέποτε ζήτησε συγγνώμη» από τον Γιώργο Παπανδρέου για τον χαρακτηρισμό «Πινοσέτ», ούτε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο για την, κατά τη δική της διατύπωση, άδικη εμπλοκή του στην υπόθεση Novartis, όπως και ούτε από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις αναφορές της τότε εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ περί δήθεν εκβιαζόμενου στην υπόθεση των υποκλοπών.

Στο ίδιο πνεύμα, κατηγορεί τον Τσίπρα ότι «ούτε αναίρεσε όσα αναληθή κατέγραψε στο βιβλίο του για τη Φώφη Γεννηματά», υποστηρίζοντας ότι προσέβαλε τη μνήμη της, αναπαρήγαγε ψέματα και επιχείρησε να «αποκαθάρει» το κόμμα του από την επιλογή συγκυβέρνησης με τον Πάνο Καμμένο, παρότι, όπως θυμίζει, η ίδια η Γεννηματά και στενοί συνεργάτες της τον είχαν διαψεύσει. «Η κοινωνία περιμένει από όλους μας περισσότερη σοβαρότητα, συνέπεια και πολιτικό πολιτισμό, και αυτό αφορά, χωρίς εξαιρέσεις, το σύνολο του πολιτικού συστήματος», καταλήγει στην ανάρτησή της, επιχειρώντας να εμφανίσει τη δική της αναδίπλωση ως μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης για το επίπεδο του δημόσιου λόγου.