Η Μάντσεστερ Σίτι εγκαινίασε ένα σούπερ σύγχρονο προπονητικό κέντρο αποκλειστικά για την ομάδα των γυναικών της στο City Football Academy.

Η επένδυση της Σίτι αγγίζει τα 12 εκατ. ευρώ. Είναι σίγουρα μία πολύ μεγάλη στιγμή για τις Πρωταθλήτριες της WSL και μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν γίνει ever και παγκοσμίως για το ποδόσφαιρο γυναικών.

Οι νέες εγκαταστάσεις καλύπτουν μια έκταση 1.580 τετραγωνικών μέτρων. Έχουν φυσικά εκτός από χώρους για την προπόνηση και για την αποθεραπεία των ποδοσφαιριστριών. Το νέο κέντρο έχει και το στάδιο «Joie», χωρητικότητας επτά χιλιάδων θέσεων. Είναι το πρώτο στάδιο στην αγγλική Λίγκα που κατασκευάστηκε ειδικά για το ποδόσφαιρο γυναικών.

