Η DIS ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με τη MORNOS S.A., μία από τις πλέον ισχυρές και εξελιγμένες ελληνικές βιομηχανίες στον τομέα της συσκευασίας, με πολυετή παρουσία και συνεχή επενδυτική δραστηριότητα. Με εγκαταστάσεις άνω των 14.000 τ.μ., σημαντική αποθηκευτική δυναμικότητα, προηγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων παραγωγής στους τομείς της εύκαμπτης, στερεάς και χάρτινης συσκευασίας, όπως Φλεξογραφία, Βαθυτυπία, Wet & Dry offset printing, IML injection και Τhermoforming, η MORNOS έχει εδραιωθεί ως βασικός κρίκος στην εφοδιαστική αλυσίδα κορυφαίων εταιρειών τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών, πληρώντας αυστηρά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και βιωσιμότητας. Η MORNOS δεν είναι απλώς ένας παραγωγός συσκευασίας — αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη για μερικά από τα μεγαλύτερα brands της αγοράς, γεγονός που συνεπάγεται υψηλές απαιτήσεις σε ποιότητα, ιχνηλασιμότητα, ταχύτητα και συμμόρφωση.

Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η DIS αναλαμβάνει την υλοποίηση της πλατφόρμας Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, καλύπτοντας χρηματοοικονομικά, εμπορικές λειτουργίες και παραγωγή, με στόχο τη δημιουργία ενός πλήρως ενοποιημένου και data-driven λειτουργικού μοντέλου, αξιοποιώντας την τεχνολογία της Microsoft.

Η στρατηγική αξία του έργου:

Υποστήριξη ενός παραγωγικού οργανισμού που εξυπηρετεί leading FMCG brands

Διαχείριση σύνθετης, multi-process παραγωγής με αυστηρές προδιαγραφές

Ανάγκη για end-to-end ιχνηλασιμότητα και κανονιστική συμμόρφωση

Απαίτηση για real-time συγχρονισμό παραγωγής, αποθήκης και διανομής

Τι αναμένεται να προσφέρει η υλοποίηση:

Δημιουργία ενιαίου ψηφιακού πυρήνα για όλα τα επιχειρησιακά δεδομένα

Real-time ορατότητα σε παραγωγή, αποθέματα και supply chain

Βελτιστοποίηση planning & παραγωγικής απόδοσης

Μείωση λειτουργικών καθυστερήσεων και καλύτερος έλεγχος κόστους

Υποδομή για AI-driven αποφάσεις και περαιτέρω αυτοματοποίηση

Η συγκεκριμένη συνεργασία επιβεβαιώνει την ικανότητα της DIS να αναλαμβάνει έργα υψηλής πολυπλοκότητας σε βιομηχανικά περιβάλλοντα που βρίσκονται στον πυρήνα της οικονομίας, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται σε απαιτητικά και δυναμικά οικοσυστήματα.

Η DIS συνεχίζει να υποστηρίζει ενεργά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής βιομηχανίας, συμβάλλοντας στη μετάβαση επιχειρήσεων σε ένα πιο σύγχρονο, ευέλικτο και πλήρως διασυνδεδεμένο μοντέλο λειτουργίας, ικανό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς.