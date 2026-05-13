Με παίκτες από την U21 θα παίξει η Ιταλία στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα (στις 7/6) στο Παγκρήτιο.

Ο υπηρεσιακός τεχνικός των Ιταλών, Σίλβιο Μπαλντίνι, ανέφερε πώς η Εθνική Ιταλίας θα χρησιμοποιήσει παίκτες της U21 στο φιλικό κόντρα στην Ελλάδα. Το ματς αυτό θα γίνει στο Παγκρήτιο στις 07.06.

Οι Ιταλοί έμειναν εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη σερί φορά και η κατάσταση στην Εθνική είναι χειρότερη από ποτέ. Αφότου αποχώρησε ο Γκατούζο ως υπηρεσιακός προπονητής επελέγη ο τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων, Σίλβιο Μπαλντίνι, ο οποίος θα παίξει με παίκτες από την U21 στα δύο φιλικά των Ιταλών. Άρα στα ματς κόντρα στο Λουξεμβούργο (4/6) και στην Ελλάδα (7/6).