Υπάρχουν στιγμές που ένα γεγονός δεν διαταράσσει απλώς τις αγορές, αλλά αναγκάζει κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και κοινωνίες να αναθεωρήσουν εκ βάθρων τη σχέση τους με την ενέργεια. Η 28η Φεβρουαρίου 2026 ήταν μια τέτοια στιγμή. Εκείνη την ημέρα, αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα έπληξαν στρατιωτικές, κυβερνητικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν και σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Η απάντηση της Τεχεράνης ήρθε αμέσως: τα Στενά του Ορμούζ, η θαλάσσια αρτηρία μέσω της οποίας διέρχεται το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, έκλεισαν. Το αποτέλεσμα ήταν ένας διπλός αποκλεισμός. Ούτε το Ιράν ούτε οι ΗΠΑ επέτρεπαν τη διέλευση σκαφών από τον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο.

Το Brent εκτοξεύτηκε πάνω από 55% από την έναρξη του πολέμου, αγγίζοντας μέχρι και τα 120 δολάρια το βαρέλι. Ο Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, χαρακτήρισε την κρίση «τη μεγαλύτερη πρόκληση ενεργειακής ασφάλειας στην ιστορία».

Στη τελευταία έκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές ο Οργανισμός προειδοποίησε ότι ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ. Τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως.

«Η ταχεία μείωση των αποθεμάτων εντός ενός πλαισίου διαρκούς αναταραχής πιθανόν να προαναγγέλλει ανάφλεξη των τιμών στο μέλλον», αναφέρει ο Οργανισμός.

Το μοτίβο που επαναλαμβάνεται

Η ιστορία έχει επαναληφθεί. Στις 17 Οκτωβρίου 1973, ο Οργανισμός Αραβικών Εξαγωγών Πετρελαίου (OAPEC) κήρυξε εμπάργκο κατά των ΗΠΑ, πυροδοτώντας την πρώτη μεγάλη ενεργειακή κρίση της σύγχρονης εποχής. Το εμπάργκο συντάραξε την παγκόσμια αγορά ενέργειας, επαναπροσδιόρισε τη γεωπολιτική και εισήγαγε τη σύγχρονη ενεργειακή εποχή, παραμένοντας το σημείο αναφοράς με βάση το οποίο κρίνονται έκτοτε οι ενεργειακές εξελίξεις.

Οι δυτικές κυβερνήσεις αντέδρασαν με επενδύσεις σε εναλλακτικές πηγές και πολιτικές εξοικονόμησης. Όταν όμως οι τιμές υποχώρησαν, η μνήμη ξεθώριασε. Το πετρέλαιο επέστρεψε στο κέντρο του παγκόσμιου ενεργειακού μείγματος.

Πενήντα τρία χρόνια αργότερα, ο κόσμος βρίσκεται ξανά στο ίδιο σταυροδρόμι. Με μια κρίσιμη διαφορά: αυτή τη φορά υπάρχει εναλλακτική.

Η στάση της Ευρώπης

Η Ευρώπη πίστευε ότι είχε λύσει το πρόβλημα της ενεργειακής ασφάλειας. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αντικατέστησε το ρωσικό αέριο με LNG. Η νέα κρίση αποκάλυψε όμως μια νέα πραγματικότητα: η ενεργειακή ασφάλεια δεν ορίζεται πλέον μόνο από τους όγκους προμήθειας, αλλά από την ικανότητα απορρόφησης και διαχείρισης της μεταβλητότητας των τιμών.

Ο Μπιρόλ, μιλώντας στο CNBC, επισήμανε ότι η Ευρώπη λαμβάνει περίπου το 75% των αεροπορικών καυσίμων της από διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής, ποσότητα που έχει μηδενιστεί. Η Lufthansa και άλλες αεροπορικές ακύρωσαν πτήσεις. Η Ευρώπη αναζητά τώρα εκτάκτως καύσιμα από ΗΠΑ και Νιγηρία.

Ποιος κερδίζει;

Καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται, κυβερνήσεις περικόπτουν την κατανάλωση καυσίμων και στρέφουν το βλέμμα στις ανανεώσιμες πηγές, μια κίνηση που απειλεί να διαβρώσει μόνιμα τη ζήτηση για ορυκτά καύσιμα. Σύμφωνα με το Columbia University Center on Global Energy Policy, ο πόλεμος στο Ιράν δίνει ώθηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τρόπο που καμία πολιτική απόφαση δεν είχε καταφέρει να επιτύχει.

Την ίδια στιγμή, όπως εκτιμά ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας η πυρηνική ενέργεια, τα ηλεκτρικά οχήματα και οι ανανεώσιμες πηγές θα βγουν ενισχυμένα από αυτή την κρίση. Κάποιοι αναλυτές χαρακτηρίζουν τολμηρή αυτή την πρόβλεψη εν μέσω πολέμου. Άλλοι επισημαίνουν ότι σε αντίθεση με τις προηγούμενες κρίσεις, οι ανανεώσιμες πηγές είναι σήμερα ανταγωνιστικές από πλευράς κόστους σε πολλές χώρες, κάτι που αλλάζει θεμελιωδώς τη δυναμική της μετάβασης.

Το Atlantic Council, στην ετήσια έκθεσή του για το 2026, διαπιστώνει ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν αναδειχθεί σε κυρίαρχη δύναμη που διαμορφώνει τα ενεργειακά συστήματα, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός και η ανεπάρκεια υποδομών θα καθορίσουν τους κινδύνους για το ενεργειακό σύστημα ως το τέλος της δεκαετίας.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο

Για την Ελλάδα, η κρίση λειτουργεί ως επιτακτικός επιταχυντής μιας στρατηγικής που βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη. Ο Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος, το σύστημα αγωγών και τερματικών LNG που συνδέει το FSRU Αλεξανδρούπολης, τη Ρεβυθούσα, τον TAP και τον IGB με Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία και Ουκρανία, μετατρέπεται από γεωπολιτική φιλοδοξία σε επείγουσα ανάγκη.

Η πρωτοβουλία του Κάθετου Διαδρόμου υποστηρίζεται από τους διαχειριστές μεταφοράς φυσικού αερίου της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, καθώς και από τις ενεργειακές αρχές αυτών των κρατών. Το έργο συζητείται εδώ και αρκετά χρόνια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ενταχθεί στη στρατηγική διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν εξαρτάται μόνο από τους όγκους προμήθειας, αλλά από την ικανότητα μεταφοράς τους και εδώ βρίσκεται η στρατηγική αξία των υποδομών που χτίζει η Ελλάδα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε ότι ο κόσμος «δεν έχει ακόμη κατανοήσει πλήρως» τις οικονομικές και πολιτικές συνέπειες αυτής της κρίσης. Το ερώτημα δεν είναι αν η κρίση θα επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση, γιατί ήδη την επιταχύνει, αλλά αν αυτή η φορά θα είναι διαφορετική από το 1973.

