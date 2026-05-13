Επικές σκηνές στο παιχνίδι της Μίντλεσμπρο απέναντι στη Σαουθάμπτον με οπαδούς των φιλοξενούμενων να τρολάρουν τους αντιπάλους τους ως… θάμνοι!

Η Σαουθάμπτον επικράτησε της Μίντλεσμπρο με 2-1 και έτσι εξασφάλισε αγωνιστικά το εισιτήριο της για τον τελικό ανόδου κόντρα στη Χαλ, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαϊου. Ωστόσο δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα βρεθεί εκεί λόγω της υπόθεσης Spygate 2.0.

Ως γνωστόν ένας άνδρας, που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αναλυτής της πρώτης ομάδας της Σαουθάμπτον, εθεάθη να κρύβεται σε έναν θάμνο και να καταγράφει μέρος της προπόνησης της Μίντλεσμπρο – η οποία φυσικά κατήγγειλε το περιστατικό – την περασμένη Πέμπτη (07/05). Έγινε αντιληπτός, αρνήθηκε να δώσει στοιχεία και στη συνέχεια έτρεξε σε τουαλέτες γειτονικού ξενοδοχείου για να αλλάξει και να φύγει από την περιοχή. Οι κατηγορίες προς την ομάδα της Σαουθάμπτον έχουν να κάνουν με παραβίαση των κανονισμών.

Στο περιθώριο του αγώνα λοιπόν οπαδοί της «Μπόρο» πήγαν στο γήπεδο φορώντας φυλλωσιές και δείχνοντας ότι ντύθηκαν σαν… θάμνοι. Έτσι οι φίλοι της Μίντλεσμπρο έδωσαν την δική τους απάντηση για αυτήν την υπόθεση… κατασκοπείας.