Η Ρωσία ξεκίνησε μια συντονισμένη αεροπορική επίθεση εναντίον κρίσιμων υποδομών της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Πληροφοριών του ουκρανικού στρατού (HUR).

Η HUR επεσήμανε στο Telegram ότι αρχικά η Ρωσία χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό drones για να φέρει στα όριά του το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και σχεδιάζει στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει σημαντικό αριθμό πυραύλων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επίθεση ενδέχεται να έχει μεγάλη διάρκεια.

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για ενδεχόμενα κύματα ρωσικών επιθέσεων με drones σήμερα, επισημαίνοντας ότι περισσότερα από 100 drones βρίσκονται στον ουκρανικό εναέριο χώρο, καθώς η Μόσχα έχει αλλάξει την τακτική της αυξάνοντας τις επιθέσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.