Η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ακόμη μεγαλύτερη πρόωρη αποπληρωμή των δανείων που έλαβε κατά την περίοδο των μνημονίων μέσα στο 2026, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα και το οποίο επικαλείται το Bloomberg. Η χώρα έχει ήδη προγραμματίσει για τον επόμενο μήνα πρόωρη αποπληρωμή ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από δάνεια της εποχής των προγραμμάτων διάσωσης, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιστρέψει και επιπλέον επίσημο χρέος, εφόσον προχωρήσει σε νέα άντληση κεφαλαίων από τις αγορές.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε εναλλακτικά να προχωρήσει και σε επαναγορά υφιστάμενων ομολόγων. Το πρόσωπο μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για τις επόμενες κινήσεις της χώρας σχετικά με τη διαχείριση του δημόσιου χρέους.

Η συζήτηση για νέα πρόωρη αποπληρωμή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα συνεχίζει να υπερβαίνει τους δημοσιονομικούς στόχους της, καταγράφοντας υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, δηλαδή έσοδα που υπερβαίνουν τις δαπάνες χωρίς να υπολογίζονται οι πληρωμές τόκων. Παράλληλα, η χώρα παρουσιάζει και συνολικά δημοσιονομικά πλεονάσματα, ενώ η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με αρκετές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Μια νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους θα ακολουθούσε αντίστοιχες κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Την περασμένη χρονιά, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να αποπληρώσει τα δάνεια του πρώτου ελληνικού προγράμματος διάσωσης, γνωστού ως Greek Loan Facility, δέκα χρόνια νωρίτερα από το αρχικά προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες χρέους προς ΑΕΠ παγκοσμίως, οι τελευταίες επίσημες προβλέψεις των δύο χωρών δείχνουν ότι το 2026 ενδέχεται να ξεπεραστεί από την Ιταλία ως η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης.