Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι απεργιακές συγκεντρώσεις στην Πλατεία Κλαυθμώνος, με τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δίνουν δυναμικό «παρών» στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της 13ης Μαΐου.

Όπως τονίζουν οι συγκεντρωμένοι, ο μισθός πλέον εξαντλείται στα μέσα του μήνα, ενώ τα δημόσια αγαθά, όπως η υγεία και η παιδεία, απειλούνται από έναν μετασχηματισμό που ευνοεί τον ιδιωτικό τομέα σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Οι απεργοί καταγγέλλουν την υποστελέχωση των υπηρεσιών και τη στοχοποίηση των υπαλλήλων μέσω του νέου πειθαρχικού δικαίου, ζητώντας την προστασία της μονιμότητας και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Η ΑΔΕΥ επισημαίνει ότι απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες για «ισχνές αυξήσεις που εξανεμίζονται άμεσα», διεκδικεί την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, το ξεπάγωμα της μισθολογικής διετίας 2016-2017 και τη γενναία χρηματοδότηση του ΕΣΥ.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκεται επίσης η αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, η επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας και η κατάργηση των αντεργατικών νόμων.