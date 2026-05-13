Συνελήφθη, το μεσημέρι της Τρίτης 12-5-2026 στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, 59χρονος οδηγός ταξί που είχε βάλει σε λειτουργία τη διπλή ταρίφα και ζητούσε το υπερβολικό κόμιστρο από ανυποψίαστους επιβάτες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου.

Ο 59χρονος οδηγός ταξί εντοπίστηκε να κινείται στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς και σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε θέσει στη συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή, η οποία προβλέπεται για την κίνηση κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Μάλιστα, την ώρα του ελέγχου στο όχημα ήταν και ένα ζευγάρι τουριστών.

Ο οδηγός ταξί συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.