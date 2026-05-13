Ένα ακόμη περιστατικό που καταγράφηκε πριν από λίγη ώρα στο Αιγαίο έρχεται να επιβεβαιώσει το εύθραυστο κλίμα που επικρατεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ειδικότερα, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κω, πλοίο που εκτελούσε τεχνικές εργασίες για την ανάπτυξη υποθαλάσσιου δικτύου βρέθηκε αντιμέτωπο με παρέμβαση τουρκικής ναυτικής μονάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το πλοίο «Ocean Link» είχε αποπλεύσει από την Αστυπάλαια και βρισκόταν σε προκαθορισμένο σημείο διεθνών υδάτων, όπου πραγματοποιούσε εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών. Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στα νησιά του Αιγαίου, με στόχο την αναβάθμιση της συνδεσιμότητας και των ψηφιακών υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ωστόσο, τουρκική τορπιλάκατος εμφανίστηκε στην περιοχή και προχώρησε σε επικοινωνία με το πλοίο μέσω ασυρμάτου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος υποστήριξε ότι το σημείο στο οποίο δραστηριοποιείται το «Ocean Link» βρίσκεται εντός ζώνης τουρκικής αρμοδιότητας και κάλεσε το πλήρωμα να διακόψει τις εργασίες και να αποχωρήσει.

Η αντίδραση ήταν άμεση από ελληνικής πλευράς. Στην ευρύτερη περιοχή έπλεε η φρεγάτα «Αδρίας» (F-459) του Πολεμικού Ναυτικού μας, η οποία παρενέβη και διαβίβασε σαφές σήμα προς την τουρκική μονάδα, επισημαίνοντας ότι το σημείο των εργασιών δεν εμπίπτει σε τουρκική δικαιοδοσία και ότι η δραστηριότητα του πλοίου διεξάγεται νόμιμα, βάσει των ισχυουσών διεθνών κανόνων και των ελληνικών αδειοδοτήσεων.

Η παρουσία της φρεγάτας αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η τουρκική τορπιλάκατος δεν προχώρησε σε περαιτέρω ενέργειες κλιμάκωσης, με αποτέλεσμα να εκτονωθεί η ένταση. Το «Ocean Link» συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο του, χωρίς να διακοπεί η διαδικασία πόντισης του καλωδίου.

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα «SEA-SPINE: High Speed Submarine Backbone for Islands in the Aegean Sea», το οποίο αφορά τη δημιουργία ενός σύγχρονου υποθαλάσσιου δικτύου υψηλών ταχυτήτων. Πρόκειται για κρίσιμη υποδομή που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ψηφιακή διασύνδεση των νησιών, συμβάλλοντας τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Ocean Link» δραστηριοποιείται υπό πλήρη νομιμότητα, έχοντας εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες από τις ελληνικές αρχές. Οι εργασίες πραγματοποιούνται επίσης βάσει της σχετικής NAVTEX που έχει εκδοθεί από τον σταθμό Ηρακλείου, γεγονός που καθιστά σαφές το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου εξελίσσεται η επιχείρηση. Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Αντιθέτως, είναι η τρίτη φορά που καταγράφεται ανάλογη προσπάθεια παρενόχλησης πλοίων που εκτελούν έρευνες ή τεχνικές εργασίες στην ίδια θαλάσσια περιοχή.

Διπλωματικοί και στρατιωτικοί κύκλοι εκτιμούν ότι τέτοιου είδους περιστατικά συνδέονται με τη συνολικότερη στρατηγική της Άγκυρας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου διατηρεί ανοιχτά μέτωπα σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών και την εκμετάλλευση υποθαλάσσιων πόρων ή υποδομών. Από ελληνικής πλευράς, η στάση παραμένει σταθερή, με έμφαση στην τήρηση του διεθνούς δικαίου και στην προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η παρουσία μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού σε περιοχές όπου εξελίσσονται κρίσιμα έργα θεωρείται πλέον απαραίτητη, τόσο για λόγους ασφάλειας όσο και για την αποτροπή ενεργειών που θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών.